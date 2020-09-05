«Уколы зонтиками»

В конце августа в столице Литвы проходил международный «Форум Калиновского», на котором политики и эксперты из разных стран обсуждали события в Беларуси. С одним из участников конференции – российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой-младшим встретился корреспондент программы телевидения LRT «Русская улица».

Российского политика и общественного деятеля, председателя Фонда Бориса Немцова Владимира Кара-Мурзу-младшего отравить пытались дважды. Оба раза врачи фактически вытаскивали его с того света. По стечению обстоятельств, в дни его пребывания в Литве, в России был отравлен другой российский оппозиционер – Алексей Навальный. Параллели напрашиваются не только у сторонних наблюдателей, но и у самого Владимира.

- Ну что касается меня, то оба раза, когда я лежал в коме после отравления, в мае 2015 г. и в феврале 2017 г. в Москве, врачи говорили моей жене, что шансы выжить – процентов 5. Так не пугают. Это просто врачи от Бога, которые меня вытащили. Одна и та же команда врачей, кстати, оба раза. И так же, как с Алексеем Навальным, второе отравление у меня было прямо перед самолетом. То есть, видимо, имелось в виду, что человека уже ногами вперёд выносят с той стороны. Низкий поклон и огромное спасибо командиру самолета, пилотам и всей команде, которые посадили самолет экстренно в Омске. Потому что я сам несколько раз летал между Томском и Москвой – это 4-часовой перелет. Он бы не долетел просто до Москвы! Поэтому… нет, я не думаю, что таким образом пугают. Пугают по-другому. Здесь расчет был, я абсолютно не сомневаюсь, именно на убийство, но вот так… господь Бог, череда обстоятельств, хорошие врачи… вот так бывает, что люди выживают.

У Владимира Кара-Мурзы нет сомнений в том, кто стоит за отравлением и Навального, и его самого – Кремль и Владимир Путин. В качестве аргументов он приводит множественные примеры отравлений других оппонентов российской власти: Юрий Щекочихин, Анна Политковская, Виктор Ющенко в Украине, Александр Литвиненко в Лондоне… Большинство этих случаев закончилось летально. Причем всегда представители Москвы в качестве причин смертей называли особенности организма своих оппонентов.

- Про Алексея Навального тоже в первые минуты и часы мы слышали, что то ли у него нарушение обмена веществ, то ли пониженный сахар в крови. И прочий подобный бред. Можно, конечно, всерьез пытаться это анализировать, а можно назвать вещи своими именами и перестать лукавить. Это вот таким языком нынешняя кремлевская власть разговаривает со своими оппонентами. Алексей Навальный сейчас находится в реанимации исключительно по той причине, что он является политическим противником Владимира Путина. Более того, на сегодняшний день – это самый сильный, самый эффективный и самый опасный для Кремля политический противник. Именно поэтому он сейчас находится в больнице.

Aleksejus Navalnas atskraidintas į Vokietiją / AP nuotr.

Владимир Кара-Мурза напоминает, что сама практика отравлений известна ещё с давних пор.

- Отравления – вообще такой наш излюбленный способ ещё с советских времен. Все помнят, как Георгия Маркова, болгарского диссидента, убили в Лондоне уколом отравленного зонтика. Травили и Владимира Войновича, и Александра Солженицына. Но в советские времена как-то от случая к случаю пользовались этим приёмом. А вот с тех пор, как Владимир Путин пришёл, – длинный список, и он все растет и растет.

В Литву Владимир Кара-Мурза-младший приехал на так называемый «Форум Калиновского», который организовал член Сейма Жигимантас Павилёнис. По названию понятно, что главной темой обсуждения политиков и экспертов из разных стран стала Беларусь.

- Тут было важно заявить тему и подтвердить, что то, что происходит в Беларуси, не остается незамеченным в мире, поэтому очень важно, что были политики и ЕС, и Америки, и России, и Украины. Чтобы белорусское общество и белорусские граждане чувствовали, что они не одни, что есть эта моральная поддержка. Понятно, что перемен в Беларуси должны и могут добиваться только белорусские граждане. Это не может быть никак иначе. Точно так же, как и перемен в России должны и могут добиваться только российские граждане. Тем не менее, очень важны поддержка (моральная поддержка, в первую очередь), солидарность со стороны свободных демократических стран.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Владимир Кара-Мурза младший по образованию историк. Поэтому, рассуждая о Беларуси, он проводит параллели с другими странами бывшего социалистического лагеря, в которых перемены произошли ранее.

- Да, мы эту модель видим постоянно. Самюел Хантингтон в свое время говорил про волны демократизации. Предыдущая волна была в конце 80-ых – начале 90-ых, а новая, которую мы наблюдаем сейчас, началась 20 лет назад в 2000 году. Кстати, ровно в тот год, когда Путин пришёл к власти. Он прямо пришёл под такой фон. Это была так называемая «бульдозерная революция» в Белграде. Когда точно по такой же модели, после нагло сфальсифицированных выборов, в Сербии (на тот момент еще в Югославии), сотни тысяч людей вышли на улицы и свергли мирным бархатным способом, бескровно, режим Слободана Милошевича. Потом мы просто видим повторение этой модели: Грузия – 2003 год, Украина – 2004-ый, а потом опять 2014-ый, потом Армения совсем недавно… Длинный список.

Финал во всех приведенных примерах был во многом одинаков – диктаторы теряли власть, а общество выходило победителем. Такой же примерно сценарий, по мнению Кара-Мурзы, будет и в Беларуси.

- Стены, конечно, рухнут. И то, что происходит в Беларуси, – это уже необратимо. Даже если Лукашенко сейчас удастся через кровь и насилие ещё какое-то время уцепиться и просидеть у власти, уже обратного хода не будет в любом случае, потому что – всё, общество уже проснулось, мы это видим.