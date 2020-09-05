Новости

2020.09.05 12:40

На каунасском стадионе им. С. Дарюса и С. Гиренаса вскоре начнутся строительные работы

BNS2020.09.05 12:40
S. Dariaus ir S. Girėno stadionas
S. Dariaus ir S. Girėno stadionas / BNS nuotr.

На каунасском стадионе им. С. Дарюса и С. Гиренаса вскоре начнутся строительные работы. Как сообщили в самоуправлении, на этой неделе на территорию прибыла техника предприятия «Autokausta», которое выиграла тендер.

Новые подрядчики планируют за сентябрь выполнить мелкие подготовительные работы, а в октябре перейти к крупным.

Самоуправление Каунаса стало искать нового подрядчика в январе, после расторжения контракта с турецкой компанией «Kayi Construction» в январе этого года. Одна из причин расторжения контракта – несоблюдение согласованного графика.

«Мы сделали выводы и сегодня спокойны, так как знаем, что один из важнейших объектов в Каунасе строит именно каунасская компания – «Autokausta». Это само по себе возлагает дополнительную ответственность на подрядчиков, стимулирует все работы выполнять безупречно и в срок», - считает мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис.

S. Dariaus ir S. Girėno stadionas
S. Dariaus ir S. Girėno stadionas / BNS nuotr.

По данным самоуправления, предыдущий подрядчик выполнил около четверти работ: завершен снос старых конструкций стадиона, проложены инженерные коммуникации, начато строительство подземной автостоянки и VIP-трибун.

Каунасское самоуправление подписало с турецкой строительной компанией «Kayi Construction» контракт на реконструкцию стадиона в июне 2018 года. Стоимость контракта составила 34,95 млн. евро.

После реконструкции количество мест на стадионе увеличится с 9,5 тысяч до 15 тысяч, а все трибуны накроют крышей. На стадионе будет современное покрытие с подогревом, и он будет соответствовать требованиям высшей 4-ой категории УЕФА.

S. Dariaus ir S. Girėno stadionas
S. Dariaus ir S. Girėno stadionas
S. Dariaus ir S. Girėno stadionas
S. Dariaus ir S. Girėno stadionas
1 / 2BNS nuotr.
S. Dariaus ir S. Girėno stadionas
S. Dariaus ir S. Girėno stadionas
2 / 2BNS nuotr.
S. Dariaus ir S. Girėno stadionas
S. Dariaus ir S. Girėno stadionas
# Литва# спорт

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