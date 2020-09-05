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2020.09.05 12:45

На Международном фестивале винила в Вильнюсе – выступления 9 коллективов и новый диск группы «Poliarizuoti stiklai»

LRT.lt2020.09.05 12:45
Tarptautinio vinilo festivalio akimirka
Tarptautinio vinilo festivalio akimirka / A. Paurazo nuotr.

В воскресенье, 6 сентября, на террасе Литовского музея театра, музыки и кино в Вильнюсе состоится ежегодный фестиваль «Vilnius International Vinyl Fest 2020».

Ценителям аутентичного звука предложат найти любимые диски среди десятков тысяч виниловых пластинок, выставленных на продажу, послушать вживую девять любимых коллективов нашей страны и первыми оценить новый винил.

Фестиваль, проводится в третий раз, но уже имеет свои традиции. Одна из них – ежегодно выпускаемый новый винил. Продолжая серию «Литовского архива поп-рок-музыки», организаторы фестиваля – «Vinilo studija» – представят пластинку группы «Poliarizuoti stiklai» под названием «Лучшие песни II». Пластинка выпущена ограниченным тиражом (180 шт.). На фестивале в это воскресенье меломаны смогут оценить ее, услышать и приобрести.

„Poliarizuoti stiklai“
„Poliarizuoti stiklai“ / Asmeninio albumo nuotr.

В предыдущие годы в фестивале принимали участие коллекционеры и продавцы виниловых дисков из соседних стран, однако в этом году планы участников были скорректированы из-за глобальной пандемии.

«В этом году из-за постановлений правительства и обязательного карантина в фестивале решили не участвовать латыши, но белорусские меломаны намерены приехать, - говорит организатор мероприятия Артурас Францкявичюс. - С каждым годом фестиваль растет и совершенствуется, этот год не стал исключением. В течение всего дня на фестивале будут звучать живые выступления литовских групп, мы представим и обсудим лучшие виниловые новинки года, поговорим с коллекционерами и найдем способы пополнить наши музыкальные полки».

Tarptautinio vinilo festivalio akimirka
Tarptautinio vinilo festivalio akimirka / A. Juozapaičio nuotr.

На фестивале выступят девять коллективов и исполнителей, которые уже представляли публике свои виниловые пластинки. Публика увидит группы «Žalvarinis», «Rob & Belkin»,«Poliarizuoti stiklai», «Bliuzoholikai», «Black Spikes», «Pelkė», а также Робертаса Семенюкаса, Александраса Макееваса, Альгиса Федяеваса. Ведущий мероприятия – Домантас Разаускас.

Tarptautinio vinilo festivalio akimirka
„Poliarizuoti stiklai“
Tarptautinio vinilo festivalio akimirka
Tarptautinio vinilo festivalio akimirka
Tarptautinio vinilo festivalio akimirka
1 / 3A. Paurazo nuotr.
„Poliarizuoti stiklai“
„Poliarizuoti stiklai“
2 / 3Asmeninio albumo nuotr.
Tarptautinio vinilo festivalio akimirka
Tarptautinio vinilo festivalio akimirka
3 / 3A. Juozapaičio nuotr.
Tarptautinio vinilo festivalio akimirka
„Poliarizuoti stiklai“
Tarptautinio vinilo festivalio akimirka
# Литва# Вильнюс# праздник# Культура

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