Die Welt рассказала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко

Евросоюз, скорее всего, не будет вводить персональные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом пишет немецкая газета Die Welt. Согласно данным издания, против такого шага выступают Германия, Франция и Италия. Эти страны считают, что санкции лишат ЕС каналов связи с Минском.

Евросоюз не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии. После специальной встречи 14 августа министры иностранных дел ЕС заявили, что введут санкции против людей, ответственных за фальсификацию результатов голосования и жёсткие разгоны протестующих в первые дни после выборов. По данным Die Welt, итоговый санкционный список будет оглашён в середине сентября, в него должны войти 16-19 человек. Их активы в ЕС, если они существуют, будут заблокированы, им будет запрещён въезд на территорию союза.

По данным источников Die Welt, общее голосование по включению президента Белоруссии в санкционный список ещё не состоялось. Лукашенко уже находился в санкционном списке после выборов 2010 года, однако его исключили из него в 2016 году. 31 августа санкции против него ввели страны Балтии.

Радио Свобода