Новости

2020.09.04 11:02

Die Welt рассказала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко

Радио «Cвобода»2020.09.04 11:02
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

Евросоюз, скорее всего, не будет вводить персональные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом пишет немецкая газета Die Welt. Согласно данным издания, против такого шага выступают Германия, Франция и Италия. Эти страны считают, что санкции лишат ЕС каналов связи с Минском.

Евросоюз не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии. После специальной встречи 14 августа министры иностранных дел ЕС заявили, что введут санкции против людей, ответственных за фальсификацию результатов голосования и жёсткие разгоны протестующих в первые дни после выборов. По данным Die Welt, итоговый санкционный список будет оглашён в середине сентября, в него должны войти 16-19 человек. Их активы в ЕС, если они существуют, будут заблокированы, им будет запрещён въезд на территорию союза.

По данным источников Die Welt, общее голосование по включению президента Белоруссии в санкционный список ещё не состоялось. Лукашенко уже находился в санкционном списке после выборов 2010 года, однако его исключили из него в 2016 году. 31 августа санкции против него ввели страны Балтии.

Радио Свобода

Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
1 / 1AP nuotr.
Aliaksandras Lukašenka
# Европейский Союз# В мире# Белоруссия# Беларусь

Популярно

Андрей Пионтковский

Новости

2020.09.03 12:35

Андрей Пионтковский. Отечество от Бреста до Владивостока

Michailas Mišustinas

Новости

2020.09.03 17:59

Мишустин заверил Лукашенко в поддержке Москвой "независимости Беларуси"

JAV karių pratybos Pabradėje

Новости

2020.09.03 12:30

На этой неделе в Литву на учения прибывает американский воинский батальон

Protestai Baltarusijoje

Новости

2020.09.03 17:42

Россия считает, что ситуацию в Беларуси нагнетают "украинские националисты"

Sostinės dienos 2019”

Новости

2020.09.03 11:20

По мере приближения «Дней столицы» – разъяснение, как, на какие мероприятия и зачем нужно регистрироваться

Vladimiras Putinas

Новости

2020.09.04 09:00

Владислав Иноземцев. Навстречу вселенскому позору

Rita Tamašunienė

Новости

2020.09.04 08:00

Почти 80 белорусов, спасающихся от репрессий, получили разрешения на въезд в Литву

5
Facebook; socialiniai tinklai

Новости

2020.09.03 15:30

Facebook и Twitter пресекли операцию "фабрики троллей"

Дмитрий Кахно

Новости

2020.09.03 17:31

В Минске задержаны двое отстраненных от эфира телеведущих

Gediminas Kirkilas

Новости

2020.09.03 13:45

Правление Сейма сформировало делегацию для поездки в Беларусь

Поиск