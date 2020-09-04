НАТО созывает заседание, чтобы обсудить отравление Навального

Совет НАТО на уровне послов соберётся сегодня на экстренное совещание, чтобы обсудить ситуацию в связи с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы "Новичок". Об этом сообщила в твиттере официальный представитель НАТО.

Ожидается, что после заседания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделает официальное заявление, в котором призовет российские власти провести тщательное расследование этого преступления. Ранее Столтенберг назвал отравление Алексея Навального "шокирующим" и заявил, что НАТО рассматривает любое применение химического оружия как угрозу международному миру и безопасности.

К совместной международной реакции на отравление Навального призвал и Европейский союз. ЕС самым решительным образом осуждает попытку убийства российского политика и оставляет за собой право на соответствующие действия, в том числе на введение санкций. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

В среду правительство Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера заявило, что Алексей Навальный был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием "Новичок". Оно, по данным британских властей, использовалось при покушении в Солсбери в 2018 году на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь.

Россия заявила, что не получала от германских властей доказательств отравления Навального. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований для обвинений в адрес России. Москва заинтересована в установлении причин произошедшего и надеется в ближайшее время получить информацию из Берлина о результатах исследований немецких специалистов, подчеркнул Песков.

Радио Свобода