В Литве начинает функционировать современный следственный изолятор: на улучшение условий потратят 8 млн. евро

В вильнюсском исправительном доме открыт самый современный в Литве следственный изолятор. К концу года в обновленных камерах смогут разместиться около 180 заключенных. Примерно столько же было и в изоляторе Лукишкской тюрьмы. Реконструкция обошлась примерно в 700 тыс. евро. Постепенно улучшаются и условия жизни осужденных, в этом году на это будет потрачено около 8 млн. евро.

Пока подготовлен только один этаж и обустроено 19 камер для 67 задержанных. А после того, как следственный изолятор в вильнюсском исправительном доме будет оборудован полностью, в нем в ожидании суда смогут разместиться 177 человек.

«Самое главное, что квадратура значительно увеличивается. Если законодательство предусматривает выделять на одного человека 3,6 кв. м, то сегодня в этом следственном изоляторе на каждого человека можно будет выделить почти 5 кв. м», - говорит директор вильнюсского исправительного дома Виктор Давиденко.

Vilniaus pataisos namai / BNS nuotr.

В камерах,оборудованных за 720 тыс. евро, сотрудники смогут общаться с задержанными не открывая дверь – через специальное устройство с радиоприемником.

В целях безопасности мебель – кровати, стол, шкафы – привинчена к полу. В камерах также есть отдельный санузел с дверью. Именно из-за недостатка приватности осужденные обычно обращаются в суд и получают компенсации.

Vilniaus pataisos namai / BNS nuotr.

«Теперь ты туда можешь пойти, закрыть дверь, и тебя никто не увидит. Душ, гигиена, чистота, хорошая вентиляция, нет посторонних запахов. И важно, что люди не теснятся как сельди в бочке, как в некоторых других исправительных учреждениях», - говорит министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

После закрытия в Вильнюсском уезде Лукишкской тюрьмы и появления нового следственного изолятора, модернизировать обещают и все вильнюсские исправительные дома. Вместо старых производственных зданий должен появиться новый корпус с помещениями камерного типа, предназначенными минимум на несколько сотен осужденных.

Vilniaus pataisos namai; teisingumo ministras Elvinas Jankevičius / BNS nuotr.

«До конца года мы планируем обустроить по всей Литве 1000 мест. Также, что касается мест отдыха, в этом году мы планируем открыть современные многофункциональные спортивные площадки и в вильнюсском исправительном доме, и в других местах», - говорит Э. Янкявичюс.