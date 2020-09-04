Новости

2020.09.04 11:00

В Литве начинает функционировать современный следственный изолятор: на улучшение условий потратят 8 млн. евро

Гедрюс Виткаускас, Служба телевизионных новостей LRT, LRT.lt2020.09.04 11:00
Vilniaus pataisos namai
Vilniaus pataisos namai / BNS nuotr.

В вильнюсском исправительном доме открыт самый современный в Литве следственный изолятор. К концу года в обновленных камерах смогут разместиться около 180 заключенных. Примерно столько же было и в изоляторе Лукишкской тюрьмы. Реконструкция обошлась примерно в 700 тыс. евро. Постепенно улучшаются и условия жизни осужденных, в этом году на это будет потрачено около 8 млн. евро.

Пока подготовлен только один этаж и обустроено 19 камер для 67 задержанных. А после того, как следственный изолятор в вильнюсском исправительном доме будет оборудован полностью, в нем в ожидании суда смогут разместиться 177 человек.

«Самое главное, что квадратура значительно увеличивается. Если законодательство предусматривает выделять на одного человека 3,6 кв. м, то сегодня в этом следственном изоляторе на каждого человека можно будет выделить почти 5 кв. м», - говорит директор вильнюсского исправительного дома Виктор Давиденко.

Vilniaus pataisos namai
Vilniaus pataisos namai / BNS nuotr.

В камерах,оборудованных за 720 тыс. евро, сотрудники смогут общаться с задержанными не открывая дверь – через специальное устройство с радиоприемником.

В целях безопасности мебель – кровати, стол, шкафы – привинчена к полу. В камерах также есть отдельный санузел с дверью. Именно из-за недостатка приватности осужденные обычно обращаются в суд и получают компенсации.

Vilniaus pataisos namai
Vilniaus pataisos namai / BNS nuotr.

«Теперь ты туда можешь пойти, закрыть дверь, и тебя никто не увидит. Душ, гигиена, чистота, хорошая вентиляция, нет посторонних запахов. И важно, что люди не теснятся как сельди в бочке, как в некоторых других исправительных учреждениях», - говорит министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

После закрытия в Вильнюсском уезде Лукишкской тюрьмы и появления нового следственного изолятора, модернизировать обещают и все вильнюсские исправительные дома. Вместо старых производственных зданий должен появиться новый корпус с помещениями камерного типа, предназначенными минимум на несколько сотен осужденных.

Vilniaus pataisos namai; teisingumo ministras Elvinas Jankevičius
Vilniaus pataisos namai; teisingumo ministras Elvinas Jankevičius / BNS nuotr.

«До конца года мы планируем обустроить по всей Литве 1000 мест. Также, что касается мест отдыха, в этом году мы планируем открыть современные многофункциональные спортивные площадки и в вильнюсском исправительном доме, и в других местах», - говорит Э. Янкявичюс.

Vilniaus pataisos namai
Vilniaus pataisos namai
Vilniaus pataisos namai
Vilniaus pataisos namai; teisingumo ministras Elvinas Jankevičius
Vilniaus pataisos namai
Vilniaus pataisos namai
1 / 4BNS nuotr.
Vilniaus pataisos namai
Vilniaus pataisos namai
2 / 4BNS nuotr.
Vilniaus pataisos namai
Vilniaus pataisos namai
3 / 4BNS nuotr.
Vilniaus pataisos namai; teisingumo ministras Elvinas Jankevičius
Vilniaus pataisos namai; teisingumo ministras Elvinas Jankevičius
4 / 4BNS nuotr.
Vilniaus pataisos namai
Vilniaus pataisos namai
Vilniaus pataisos namai
Vilniaus pataisos namai; teisingumo ministras Elvinas Jankevičius
# Литва# Вильнюс# арест

Популярно

Андрей Пионтковский

Новости

2020.09.03 12:35

Андрей Пионтковский. Отечество от Бреста до Владивостока

Michailas Mišustinas

Новости

2020.09.03 17:59

Мишустин заверил Лукашенко в поддержке Москвой "независимости Беларуси"

JAV karių pratybos Pabradėje

Новости

2020.09.03 12:30

На этой неделе в Литву на учения прибывает американский воинский батальон

Protestai Baltarusijoje

Новости

2020.09.03 17:42

Россия считает, что ситуацию в Беларуси нагнетают "украинские националисты"

Sostinės dienos 2019”

Новости

2020.09.03 11:20

По мере приближения «Дней столицы» – разъяснение, как, на какие мероприятия и зачем нужно регистрироваться

Vladimiras Putinas

Новости

2020.09.04 09:00

Владислав Иноземцев. Навстречу вселенскому позору

Rita Tamašunienė

Новости

2020.09.04 08:00

Почти 80 белорусов, спасающихся от репрессий, получили разрешения на въезд в Литву

5
Facebook; socialiniai tinklai

Новости

2020.09.03 15:30

Facebook и Twitter пресекли операцию "фабрики троллей"

Дмитрий Кахно

Новости

2020.09.03 17:31

В Минске задержаны двое отстраненных от эфира телеведущих

Gediminas Kirkilas

Новости

2020.09.03 13:45

Правление Сейма сформировало делегацию для поездки в Беларусь

Поиск