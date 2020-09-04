Почти 80 белорусов, спасающихся от репрессий, получили разрешения на въезд в Литву

По словам министра внутренних дел Риты Тамашунене, разрешения на въезд в Литву получили почти 80 белорусов, спасающихся от репрессий; рассматриваются также различные варианты послаблений для белорусских граждан.

По словам Р. Тамашунене, в настоящее время МВД уже выдало белорусам 78 разрешений на въезд в Литву по гуманитарным соображениям и зарегистрировало 14 соискателей убежища. Еще несколько недель назад правительство наметило сделать для белорусов исключение из общих правил, продиктованных борьбой с распространением коронавируса.

«Прибыло около 30 человек. Мы выдаем разрешения быстрее, чем люди на это рассчитывают, и некоторые из них еще не прибыли», - сказала министр журналистам.

По словам министра, на встрече представителей министерств внутренних дел, иностранных дел и экономики и инноваций, было принято решение ввести для граждан Беларуси упрощенный порядок выдачи виз.

«Мы договорились, что национальная виза будет выдаваться на полгода в упрощенном порядке в посольстве, консульском учреждении в Гродно. Высококвалифицированные граждане Беларуси могут без прибытия зарегистрироваться в системе министерства внутренних дел «Migris» и просить разрешения на проживание. Приезжать физически не нужно, заявка будет обсуждаться дистанционно», - сказала министр.

Рассматривается возможность создания для белорусов специального колл-центра, где им будет предоставляться ​​вся необходимая информация.

В среду правительство утвердило план поддержки народа Беларуси, который предусматривает выделение 100 тыс. евро на гуманитарную помощь, 200 тыс. евро – на поддержание действующего в Вильнюсе белорусского Европейского гуманитарного университета, а также учреждение 100 стипендий для молодых людей из Беларуси, обучающихся в высших учебных заведениях Литвы.