Науседа от отравлении Навального: Новость настолько шокирующая, что больше не шокирует

Новость о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом той же группы, что и «Новичок», – настолько шокирующая, что больше не шокирует, – утверждает президент Литвы Гитанас Науседа.

«Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок». С таким заявлением выступило правительство Германии. Шокирует то, что эта новость уже не шокирует, – многие ожидали подобного вердикта. Что это – новый стандарт нормы?» - написал Г. Науседа в своем аккаунте в Фейсбуке.

По его словам, в российском медицинском учреждении, где первоначально оказался А. Навальный, установление подобного диагноза было невозможной миссией.

«Демократия там и отличается от автократии, что при ней ценность человеческой жизни является мерилом всего. А при последней последовательно реализуется сталинский принцип: «нет человека – нет проблемы», - пишет Г. Науседа.

Накануне официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт опубликовал заявление, в котором говорится, что результаты тестов, проведенных в специальной военной лаборатории Германии, подтвердили отравление А. Навального «химическим боевым нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

44-летний А. Навальный, один из крупнейших критиков президента Владимира Путина, почувствовал себя плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву, и был доставлен в Омскую больницу. Позже его переправили в берлинскую клинику «Шарите».

Нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в Советском Союзе, в 2018 году в Великобритании были отравлены также двойной российский агент Сергей Скрипаль и его дочь.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что в среду в министерство был вызван российский посол. Ему передан призыв Германии «полностью и прозрачно» расследовать дело об отравлении А. Навального.