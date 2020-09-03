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2020.09.03 08:25

ЕС и НАТО требуют от РФ расследовать отравление Навального

DW2020.09.03 08:25
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas / AP nuotr.

Евросоюз и НАТО осудили отравление Алексея Навального. Они потребовали от властей России провести прозрачное расследование преступления.

Европейский Союз и НАТО подвергли крайнему осуждению покушение на жизнь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. "Евросоюз самым резким образом осуждает отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля от 2 сентября.

Чуть ранее правительство Германии со ссылкой на экспертов бундесвера официально заявило, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок". В связи с этим Боррель напомнил, что вещества группы "Новичок" разрабатывали в СССР, а затем - в России. "Использование химического оружия при любых обстоятельствах совершенно неприемлемо и является нарушением международного права", - подчеркнул глава европейской дипломатии. "Необходимо, чтобы правительство России тщательно и прозрачно расследовало покушение на убийство господина Навального. Случай Алексея Навального не должен остаться нераскрытым. Ответственные должны быть привлечены к ответственности", - добавил Боррель.

НАТО обсудит последствия нападения на Навального

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал известие об отравлении Алексея Навального шокирующим. "Я всецело осуждаю это", - добавил генсек в заявлении, обнародованном пресс-службой Североатлантического альянса 2 сентября.

Использование боевого вещества нервно-паралитического действия означает, что проведение российскими властями полного и прозрачного расследования становится крайне неотложным. Причастные к этому и преступлению должны быть установлены и привлечены к ответственности, заявил Столтенберг.

"НАТО рассматривает любое использование химического оружия как угрозу миру и безопасности во всем мире", - подчеркнул он. По его словам, НАТО проведет с Германией и всеми остальными членами альянса консультации о последствиях нападения на Алексея Навального.

DW

Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
1 / 1AP nuotr.
Aleksejus Navalnas
# Россия# Европейский Союз# Навальный

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