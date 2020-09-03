Экс-премьер Италии Берлускони заразился коронавирусом

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом. Он находится в самоизоляции в своём доме неподалёку от Милана и продолжает работать.

Представитель Берлускони сообщил, что экс-премьер продолжит поддерживать кандидатов, представляющих его партию "Вперёд, Италия!" на предстоящих местных выборах, а также общаться с прессой в удалённом режиме.

Лечащий врач Берлускони заявил, что у бывший премьер переносит болезнь бессимптомно. Политик прошёл обследование после возвращения с острова Сардиния. Там он, по данным СМИ, встречался с известным итальянским бизнесменом Флавио Бриаторе, которого экстренно госпитализировали с COVID-19.

В конце сентября Берлускони исполняется 84 года. Он четырежды занимал должность главы правительства Италии. Это рекорд для должности итальянского премьера.

Италия долгое время находилась в эпицентре коронавирусной инфекции в Европе. Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 270 тысяч случаев COVID-19. Умерли почти 35,5 тысяч пациентов.

Радио Свобода