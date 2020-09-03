В основной программе фестиваля документального кино – портрет Ходорковского и страсти по Рембрандту

Вдохновляющая история об одном из основных противников Владимира Путина Михаиле Ходорковском. Полная искренних улыбок повседневная жизнь жителей греческой деревни, где под музыку выращивают помидоры и создают новые рецепты. Интригующее закулисье мира коллекционеров живописи.

Как сообщается в пресс-релизе, ленты основной программы 17-го Вильнюсского международного фестиваля документальных фильмов, который пройдет в киноцентре «Skalvija» с 24 сентября по 4 октября, наверняка вызовут множество дискуссий и дадут пищу для размышлений.

В нынешнем году основная программа состоит из 7 фильмов, разных по тематике и по настроению.

Американский режиссер Алекс Гибни, которого журнал «Esquire» называет одним из самых известных современных кинодокументалистов, в своем фильме «Citizen K» («Гражданин Х») рассказывает о Михаиле Ходорковском. «Мне казалось, что идеологически Путин – наш. Человек нашего поколения, который понимает практически все и хочет вести Россию в том же направлении, что и мы, – к открытости и демократии. Ах, как я ошибался!» - говорит главный герой фильма.

Трейлер фильма:

В картине «Мой Рембрандт» режиссер из Нидерландов Уке Хогендейк приоткрывает занавес в мир коллекционеров, реставраторов и продавцов работ Рембрандта. Оказывается, здесь кипят страсти, близкие к шекспировским. В фильме музеи Лувра и Амстердама соревнуются за право купить несколько картин мастера. А бизнесмен, обладающий самой большой коллекцией картин, признается, что целовал в губы портрет женщины, написанной Рембрандтом. Режиссер предлагает переосмыслить отношения между человеком и произведением искусства.

Трейлер фильма:

Марианна Экономоу трогательно демонстрирует будни жителей небольшой греческой деревушки. В фильме «When Tomatoes Met Wagner» («Когда помидоры встретили Вагнера») не только создают рецепты и дегустируют блюда, но еще и придумывают, как получить более богатый урожай. В том числе и играя для помидоров музыку Вагнера. Режиссер перемещает зрителя туда, где радуются каждому мгновению жизни и где с ностальгией смотрят на уходящее поколение греков.

Трейлер фильма:

Более полный обзор фестивальных фильмов на литовском языке – здесь.

Помимо самой столицы, Вильнюсский международный фестиваль документальных фильмов пройдет 2-4 октября в Каунасе и 9-11 октября в Клайпеде. Во время фестиваля большинство фильмов будет доступно в виртуальном зале киноцентра «Skalvija».