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2020.09.03 10:55

На вильнюсской Лукишкской площади ликвидирован пляж

BNS2020.09.03 10:55
Ardomas paplūdimys Lukiškių aikštėje
Ardomas paplūdimys Lukiškių aikštėje / D. Umbraso nuotr.

В Вильнюсе на площади Лукишкес демонтировали пляж, вызвавший большой общественный резонанс.

Накануне с территории пляжа были убраны указатели, шезлонги, гамаки, собран и вывезен песок.

По сообщению столичного самоуправления, песок с Лукишкского пляжа перевезен на другие столичные пляжи.

Пляж площадью 1660 квадратных метров в той части Лукишкской площади, что примыкает к проспекту Гядиминаса, был оборудован в конце июня. С этой целью было засыпано около 300 кубометров песка, поставлены шезлонги и гамаки, оборудована волейбольная площадка.

Это решение горячо обсуждалось общественностью и политиками. Критики заявляли, что данный проект неуместен на Лукишкской площади, также звучали упреки в том, что реализация проекта не была согласована ни с общественностью, ни с советом самоуправления, ни с администрацией.

Реагируя на оборудование пляжа, Сейм принял специальный закон о Лукишкской площади, в котором говорится, что это главная репрезентативная площадь страны с монументом Витису, что на ее территории должно быть обеспечено уважение к борцам и повстанцам, а ее использование не должно противоречить нормам высокой морали.

Ardomas paplūdimys Lukiškių aikštėje
Ardomas paplūdimys Lukiškių aikštėje
Ardomas paplūdimys Lukiškių aikštėje
Ardomas paplūdimys Lukiškių aikštėje
Ardomas paplūdimys Lukiškių aikštėje
Ardomas paplūdimys Lukiškių aikštėje
1 / 4D. Umbraso nuotr.
Ardomas paplūdimys Lukiškių aikštėje
Ardomas paplūdimys Lukiškių aikštėje
2 / 4D. Umbraso nuotr.
Ardomas paplūdimys Lukiškių aikštėje
Ardomas paplūdimys Lukiškių aikštėje
3 / 4D. Umbraso nuotr.
Ardomas paplūdimys Lukiškių aikštėje
Ardomas paplūdimys Lukiškių aikštėje
4 / 4D. Umbraso nuotr.
Ardomas paplūdimys Lukiškių aikštėje
Ardomas paplūdimys Lukiškių aikštėje
Ardomas paplūdimys Lukiškių aikštėje
Ardomas paplūdimys Lukiškių aikštėje
# Литва# Вильнюс

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