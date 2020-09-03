На вильнюсской Лукишкской площади ликвидирован пляж

В Вильнюсе на площади Лукишкес демонтировали пляж, вызвавший большой общественный резонанс.

Накануне с территории пляжа были убраны указатели, шезлонги, гамаки, собран и вывезен песок.

По сообщению столичного самоуправления, песок с Лукишкского пляжа перевезен на другие столичные пляжи.

Пляж площадью 1660 квадратных метров в той части Лукишкской площади, что примыкает к проспекту Гядиминаса, был оборудован в конце июня. С этой целью было засыпано около 300 кубометров песка, поставлены шезлонги и гамаки, оборудована волейбольная площадка.

Это решение горячо обсуждалось общественностью и политиками. Критики заявляли, что данный проект неуместен на Лукишкской площади, также звучали упреки в том, что реализация проекта не была согласована ни с общественностью, ни с советом самоуправления, ни с администрацией.

Реагируя на оборудование пляжа, Сейм принял специальный закон о Лукишкской площади, в котором говорится, что это главная репрезентативная площадь страны с монументом Витису, что на ее территории должно быть обеспечено уважение к борцам и повстанцам, а ее использование не должно противоречить нормам высокой морали.