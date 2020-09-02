Что мешает крупным ИТ-компаниям Беларуси придти в Литву?

Не только нарушения прав человека, но и государство, которое постоянно отключает Интернет: все больше игроков из 1,5 тыс. компаний белорусского сектора информационных технологий не видят возможности остаться в стране. Несколько десятков компаний вместе с несколькими тысячами сотрудников в настоящее время рассматривают возможность переезда в Литву, но их также привлекают такие страны, как Латвия и Польша.

Мало не хватило, чтобы одна из немногих таких компаний, разрабатывающих компьютерные игры, располагалась в Минске, а не в Вильнюсе. Сергей Климов, гражданин России, основавший компанию, в конечном итоге выбрал литовскую столицу, но многие из его конкурентов отдали предпочтение Беларуси, потому что Минск до сих пор привлекал ИТ-компании исключительными привилегиями.

«У белорусов есть парк высоких технологий, в котором работают десятки тысяч сотрудников и почти тысяча компаний. У них есть налоговые и юридические льготы. У них даже есть продвинутый закон о криптовалютах, поэтому софтверной компании удобно находиться в Минске», - рассказал Телевидению ЛРТ С. Климов.

Однако хватило нескольких недель, чтобы привлекательность Минска рассеялась, как дым.

«Самым удивительным в Беларуси была даже не жестокость полиции, а то, что власти полностью отключили Интернет. Сегодняшний имидж бизнес-среды в Беларуси можно сравнить с Крымом или Донбассом», - поясняет Михаил Румянцев, генеральный директор Founders.ai.

Сектор информационных технологий в Беларуси насчитывает более 50 000 сотрудников и более полутора тысяч компаний, в основном американских и канадских. Два года назад выручка этого сектора превышала три миллиарда евро и составляла более пяти процентов экономики Беларуси.

Заместитель министра экономики и инноваций Марюс Скуодис заявляет, что сейчас речь идет о нескольких десятках этих компаний, и приход более десяти из них в Литву реален, но есть серьезные препятствия.

«К сожалению, я могу только сожалеть о том, что наша банковская политика не самая благоприятная для частных лиц и компаний из третьих стран. И здесь начинается конкуренция с другими странами - могут ли банки легче открывать банковские счета в других странах Европейского Союза», - заверяет он.

Белорусскому бизнесу в Литве проблематично открыть счет в банке, а без этого невозможно зарегистрировать юридическое лицо. Ассоциация банков уверяет, что это связано со строгими стандартами борьбы с отмыванием денег.

По словам заместителя министра экономики и инноваций, банки будут приглашены для переговоров о возможном упрощении процедур. Тем временем, белорусские компании были публично приглашены правительствами Латвии и Украины, хотя Литва также ожидает результатов.

«Польша как игрок очень интересна для крупных IT-компаний, такие польские города, как Варшава, по размеру примерно равны Минску. Самой слабой здесь может быть Латвия», - говорит Мантас Катинас, глава Invest in Lithuania.

Есть и другие бюрократические препятствия, например, высококвалифицированным белорусским специалистам все еще требуется свидетельство о том, что они не были судимы.

«Каждая компания, которая не приходит в Литву, - это упущенная возможность и потерянная добавленная стоимость, к которой мы стремимся», - говорит финансовый аналитик Марюс Дубниковас.

Крупнейшая белорусская компания в сфере информационных технологий начала переезд с опроса сотрудников: она предлагает им выбор между двумя соседями: Польшей и Литвой. Результат опроса определит окончательное решение компании.