Новая дата конца Второй мировой в России: что она означает

Россия теперь отмечает окончание Второй мировой войны на день позже - 3 сентября. Перенос даты вызвал критику, поскольку до сих пор этот день был связан с другим событием - трагедией в Беслане.

Когда закончилась Вторая мировая война? Ответ на этот вопрос в России в этом году звучит иначе, чем на Западе. Парламент в апреле проголосовал, а президент Владимир Путин подписал изменения в закон о Днях воинской славы и памятных датах, согласно которым, Днем окончания Второй мировой войны названо 3 сентября, а не 2, как было до сих пор. Депутаты объяснили инициативу желанием пойти навстречу немногим еще живущим ветеранам, у которых сохранились советские медали с профилем Сталина "За победу над Японией", на обратной стороне которых указано "3 сентября 1945".

Короткая война с длительными последствиями



Вторая мировая завершилась в Азии 75 лет назад капитуляцией Японской империи 15 августа 1945 года, формально подписанной на борту американского линкора "Миссури" 2 сентября и проходила поэтапно. Москва объявила войну Японии 8 августа 1945 года, фактически выйдя из Пакта о нейтралитете. Это было частью договоренностей Сталина с союзниками на Ялтинской конференции. Боевые действия в Манчжурии на северо-востоке Китая, в которых принимали участие около полутора миллионов советских солдат, продолжались несколько дней. Более 12 тысяч красноармейцев погибли.

Вступление в войну Советского Союза было "настоящим шоком для Японии", отметил в беседе с DW историк Такума Мельбер (Takuma Melber), сотрудник Гейдельбергского центра межкультурных исследований. Мельбер разделяет оценку своего американского коллеги Цуёси Хасегавы о том, что "в итоге советское объявление войны сыграло более решающую роль в капитуляции Японии, чем обе ядерных бомбардировки США". По словам Мельбера, летом 1945 года Япония и так "была в военном плане истощена", но Москва ускорила капитуляцию.

Последствия советско-японской войны до сих пор оказывают существенное влияние на отношения двух стран. Советский Союз тогда расширил свою территорию на Дальнем Востоке за счет южной части Сахалина и Курильских островов. Япония до сих пор не признает четыре острова этой гряды частью РФ и предлагает переговоры об их возвращении - безуспешно. Мирного договора между Москвой и Токио до сих пор нет.

Отдаление от Запада и сближение с Китаем



В советские времена воспоминания о Второй мировой войне в Азии были в тени Великой Отечественной. 3 сентября как дата победы над Японией была в 1945 году внесена в список государственных праздников, но уже в 1947 году изъята из него и как праздник постепенно утратила значение.

Хотя о 2 сентября как дате окончания Второй мировой войны говорили на уроках истории в советских школах, официальной она стала относительно недавно. Первые попытки были в 1990-е, в 2010 году президент Дмитрий Медведев закрепил 2 сентября в качестве новой памятной даты. Так Россия по сути присоединилась в этом вопросе к позиции Запада, но теперь снова выбрала отдельный путь. "Речь идет - уже в который раз за эти годы - о демонтаже еще одной части символического наследия девяностых, - написал в комментарии для DW Константин Эггерт. Ведь именно при Ельцине, в 1995 году, 2 сентября впервые утвердили в качестве особого дня. Одновременно это и жест в адрес экс-президента Дмитрия Медведева".

Похоже видит ситуацию Такума Мельбер. По его мнению, изменения являются "с одной стороны - демонстрацией силы и жестом в сторону Токио в споре о Курилах и вопросе лидерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С другой - осознанное возвращение к сталинской традиции празднования 3 сентября может быть истолковано как отдаление от Запада, прежде всего - англо-американской стороны - и сближение с КНР". Пекин празднует окончание войны 3 сентября. Россия, в "памятно-политическом и символическом плане теперь сравнялась с Китаем", - считает Мельбер.

Обозреватели рассматривают решение Москвы также в контексте исторической политики в России при президенте Путине, в которой память о войне играет роль центрального стержня общества. В этом году по случаю 75 годовщины было запланировано особенно широкое празднование, но коронавирус заставил перенести некоторые мероприятия. После переноса Парада победы на Красной площади 9 мая в качестве возможной новой даты называли 3 сентября, но в итоге он состоялся 24 июня.

Критика из-за годовщины трагедии Беслана

Новая дата вызвала волну критики, поскольку до сих пор эта дата была связана с другим событием в новейшей истории России - трагедией в Беслане. 1 сентября 2004 года террористы захватили в заложники школу в городе в Северной-Осетии-Алании. Во время попытки освобождения 3 сентября погибли более 330 человек, большинство из них - дети. Этот день внесен в список памятных дат РФ как День солидарности в борьбе с терроризмом.

На фоне этого организация "Матери Беслана" весной обратилась к президенту Путину с призывом остановить инициативу о переносе даты окончания Второй мировой войны. По их мнению, конфликт между радостным и печальным событиями очевиден. Власти Северной Осетии заявили, что с пониманием относятся к праздничным мероприятиям в других регионах России, но сами не будут принимать в них участия, а будут в этот день вспоминать о жертвах в Беслане. Совет по правам человека при президенте также выступил против переноса даты. Но все призывы услышаны не были. В новой редакции закона оба события разведены по разным статьям - 3 сентября как дата окончания Второй войны упоминается в списке Дней воинской славы, а борьба с терроризмом - в разделе о памятных датах.