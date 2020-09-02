В августе за нарушение режима самоизоляции наказаны 268 человек: штраф до 1500 евро

За нарушения режима самоизоляции с начала августа оштрафовано 268 человек, свидетельствует министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.

Как сказала министр во вторник в эфире Радио LRT, такое число нарушений, скорее всего, связано с ростом в стране заболеваемости COVID-19, так как чем больше случаев заражения, тем большему количеству людей требуется изоляция, в результате, растет и число нарушений.

По словам Р. Тамашунене, за отсутствие маски оштрафовано около 100 человек.

За нарушения режима самоизоляции или отсутствие маски законы предусматривают штрафы в размере от 500 до 1,5 тыс. евро. Самоизолироваться должны жители, которые приехали из стран, где показатель заболеваемости коронавирусом составляет не менее 16 случаев на 100 тыс. жителей.



За минувшие сутки в Литве установлено 23 новых случая коронавируса. Больны COVID-19 973 человека, 53 лежат в больницах, семеро из них - в реанимации. По словам министра здравоохранения, ситуация не такая уж плохая, но расслабляться не следует. 17 новых случав связаны с уже известными очагами заражения, 18 человек заболели после контактов с инфицированными, три случая – завезенные из Британии и Греции, в двух установить источник заражения не удалось.



В минувшие сутки коронавирусом заразились 11 призывников из батальона Великого князя литовского Кястутиса, где общее число инфицированных достигло 26-ти. Майор Томас Балкус говорит, что все зараженные изолированы, помещения дезинфицированы.