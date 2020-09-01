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2020.09.01 18:32

Студенты надеются получить кредиты – на 6 млн евро

Радио LRT2020.09.01 18:32

Студенты подают заявки на  получение кредитов – за неделю получено их на 6 млн евро, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Эксперты предупреждают, что перед тем, как подать прошение, будущим специалистам следует хорошо взвесить свои возможности. Сотрудник Института свободного рынка Мария Вишняускайте говорит, что речь идет о возвращении одолженной суммы с процентами, поэтому надо подумать, оплачивается ли учеба именно в этом вузе и на данной специальности.

Государственный фонд образования полагает, что за кредитами обратится примерно столько же студентов, сколько было и в предыдущие годы, когда на эти цели выделялось 11 млн евро.

По словам представителя Фонда Кристины Новицкене, хотя деньги можно просить на разные нужды, большинство студентов тратят их на оплату обучения.

1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr
# Литва

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