В Минске прошли акции протеста студентов

В центре Минска во вторник проходит массовый марш протеста студентов. Акция продолжается с самого утра 1 сентября, когда студенты собрались у своих вузов. Несколько колонн впоследствии соединились в центре города и, несмотря на противодействие сотрудников правоохранительных органов, продолжают движение.

Студенты, не согласные с официальными итогами президентских выборов, в первый день учебного года вышли на забастовку по призыву оппозиции. Около университетов также проходят студенческие пикеты.



Путь одной из колонн преградил ОМОН, были задержаны около 10 человек. Сообщается также о задержаниях у зданий вузов.



В акции участвуют несколько тысяч человек. Белорусская служба Радио Свобода ведёт прямую трансляцию:



