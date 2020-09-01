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2020.09.01 16:42

В Минске прошли акции протеста студентов

видеотрансляция
Радио «Cвобода»2020.09.01 16:42
Protestas Minske
Protestas Minske / AP nuotr.

В центре Минска во вторник проходит массовый марш протеста студентов. Акция продолжается с самого утра 1 сентября, когда студенты собрались у своих вузов. Несколько колонн впоследствии соединились в центре города и, несмотря на противодействие сотрудников правоохранительных органов, продолжают движение.

Студенты, не согласные с официальными итогами президентских выборов, в первый день учебного года вышли на забастовку по призыву оппозиции. Около университетов также проходят студенческие пикеты.

Путь одной из колонн преградил ОМОН, были задержаны около 10 человек. Сообщается также о задержаниях у зданий вузов.

В акции участвуют несколько тысяч человек. Белорусская служба Радио Свобода ведёт прямую трансляцию:

Protestas Minske
Protestas Minske
Protestas Minske
1 / 1AP nuotr.
Protestas Minske
# Беларусь

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