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2020.09.01 18:11

В Туркмении нарушителей масочного режима отправляют собирать хлопок

Радио «Cвобода»2020.09.01 18:11
Panevėžys, kaukės, turgus
Panevėžys, kaukės, turgus / E. Blaževič/LRT nuotr.

Власти юго-восточного марыйского региона Туркмении отправляют на сбор хлопка жителей, не соблюдающих масочный режим и не способных заплатить за это штраф. Граждан, отказывающихся от принудительных работ, власти обещают отправить в трудовые лагеря. Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода — Радио Азатлык.

От нарушителей требуют явиться в назначенное время в полицию для отправки на поле. Первую группу отправили на поле 30 августа.

От каждого задержанного требуют собрать не меньше 20 килограммов хлопка в день (это примерно в два раза меньше нормы профессионального сборщика), отмечает корреспондент. Тем, кто не выполнил норму, нужно ехать на сборы на следующий день.

Штраф за отсутствие масок в публичных местах введён в республике в начале августа. Он составляет 60 манатов (17 долларов по официальному курсу). При этом требование объясняется “повышенным содержанием пыли в воздухе”, официально Туркмения остаётся последней страной-членом ООН, в которой нет и не было ни одного заболевшего коронавирусом нового типа.

Радио "Свобода"

Panevėžys, kaukės, turgus
Panevėžys, kaukės, turgus
Panevėžys, kaukės, turgus
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Panevėžys, kaukės, turgus
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