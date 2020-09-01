Новости

2020.09.01 12:51

«Зарегестрируйтесь на концерт»: с 1 сентября обязательна электронная регистрация зрителей на мероприятиях

LRT.lt2020.09.01 12:51
Marijono Mikutavičiaus koncertas
Marijono Mikutavičiaus koncertas / E. Blaževič/LRT nuotr.

С сегодняшнего дня, 1 сентября, организаторы всех мероприятий в Литве должны будут обеспечить продажу билетов онлайн или регистрацию зрителей и участников.

Организаторы мероприятия должны будут собрать имена, номера телефонов и адреса проживания участников мероприятия. Данные необходимо будет собирать непосредственно от человека и обрабатывать только в целях борьбы с заболеванием COVID-19. Их нужно будет хранить максимум три недели.

Регистрация зрителей мероприятия позволит не ограничивать количество участников как на закрытых, так и на открытых мероприятиях.

Если организаторы не смогут смогут обеспечить регистрацию участников, на мероприятие будет допущено не более 300 зрителей.

Marijono Mikutavičiaus koncertas
Marijono Mikutavičiaus koncertas
Marijono Mikutavičiaus koncertas
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Marijono Mikutavičiaus koncertas
# Литва# Культура

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