ФАКТЫ LRT. Что связывает исторический флаг Беларуси с нацистской Германией?

На акциях протеста против режима Александра Лукашенко в Беларуси доминируют белый и красный цвета. Однако дискредитировать пытаются как сами движения, так и их символы.

В интернете распространяется информация о связи между историческим флагом Беларуси и национал-социалистической Германией. ФАКТЫ LRT выясняют, о чем в действительности свидетельствуют исторические кадры, на которых этот флаг изображен рядом со свастиками.

Попытка оправдать действия омоновцев

«Фашистский символ» - это лишь один из эпитетов, которым в социальных сетях сегодня «награждается» исторический белорусский флаг. Красно-зеленый флаг лукашенковского режима на протестный символ сменили кроссплатформенный мессенджер «Telegram» и один из важнейших российских спортивных сайтов sports.ru.

Однако в социальных сетях и блогах повторяется история, будто именно белый флаг с красной полосой посередине в годы Второй мировой войны использовался «нацистскими пособниками».

«Местные пособники нацистов <...> подняли этот флаг как свой. Таким образом этот «национальный» флаг стал не чем иным, как символом нацистов и убийц евреев», - утверждается на сайте «Kibirkštis» («Искра»). Эту публикацию перепечатали некоторые другие сайты, ею делятся пользователи социальных сетей.

Подобная информация распространяется не только на литовском языке: утверждения гуляют по зарубежным социальным сетям и прокоммунистическим форумам как на русском, так и на английском, и на других языках.

Отталкиваясь от исторических фактов, проводятся параллели с сегодняшним днем.

«Если перед вами стоит поклонник бело-красно-белой тряпки, то это – нацист», - дается пояснение к одному из блогов «Reddit».

Нет!Совсем не фашистский флаг,это все фейки пропогандонов. pic.twitter.com/J6mW1G9Rwh — Иван Маркович (@lDRJygBuAsmVqpV) August 18, 2020

В другом тексте, опубликованном на сайте bukimevieningi.lt, делается попытка оправдать жесткие действия белорусских спецслужб: «Это [демонстрация флага] отчасти могло сказаться на нынешних зверских действиях ОМОНа в отношении мирных протестующих, вышедших с этим флагом поддержать оппозицию».

Ученый: история флага восходит к временам Великого княжества Литовского

По мнению историка, доктора наук, доцента университета Витаутаса Великого Рустиса Камунтавичюса, исторический флаг Беларуси восходит к временам Великого княжества Литовского, а его использование в годы нацистской оккупации – лишь один из эпизодов.

«По одной из версий, во время битвы под Оршей полководец надел белую повязку, а потом на ней появилась красная полоса крови», - говорит он.

Этот флаг переняла и недолго существовавшая Белорусская Народная Республика, которая, как и Литва, провозгласила независимость в 1918 году.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Поэтому, по словам историка, флаг со временем стал антироссийским символом. Неудивительно, говорит Р. Камунтавичюс, что сегодня пророссийские политические силы пытаются его дискредитировать.

«Использование этого флага сегодня – политическая декларация», - полагает он.

Кадр, на котором белорусский флаг соседствует со свастикой, датирован 1944 годом, когда Беларусь была оккупирована нацистской Германией. По утверждению историка Р. Камунтавичюса, как и Литва, Беларусь тогда оказалась меж двух огней – часть людей поддержала национал-социалистов, так как видела в них меньшее зло, чем Советский Союз.

«Главной их целью было восстановление независимого белорусского государства в составе «Новой Европы» под руководством гитлеровской Германии. Своими символами эти коллаборационисты избрали Погоню (Витис) и бело-красно-белый флаг. В 1943 году была даже создана марионеточная Белорусская центральная рада. Она помогала немцам бороться с партизанами и поставляла ресурсы их армии», - говорит Р. Камунтавичюс.

Центральная часть бывшей советской Белоруссии и Минск получили название генерального округа Беларуси, который, наравне с Литвой, Латвией и Эстонией, был интегрирован в Рейхскомиссариат Остланд со столицей в Риге. Нацистская власть поддерживала национальную символику.

«Экономически край использовался для военных нужд, а в систему просвещения и культуру был введен культ Гитлера и германской цивилизации. С 1942 года по-белорусски можно было писать лишь латиницей, а пропаганда большевистских идей каралась смертью. В различных сферах повседневной жизни русский язык вытеснялся белорусским», - рассказывает историк о переменах в Беларуси.

Этот же флаг стал символом восстановленной Беларуси в 1991 году, – под ним давал присягу и Александр Лукашенко, позже организовавший референдум и заменивший флаг нынешним, более близким к советскому.

Тот самый фашистский флаг на присяге Лукашенко в ‘94 pic.twitter.com/BfhSQix3HP — Mr. Balaclava (@DF74551840) August 23, 2020

На вопрос, правда ли, что бело-красно-белый флаг сегодня используют и крайне-правые, радикальные националисты, Р. Камунтавичюс ответил, что националисты действительно существуют, но не следует переоценивать их влияние.

«Это очень небольшая и невлиятельная часть общества», - говорит историк.

Рядом со свастикой висел и литовский триколор

На вопрос, можно ли отыскать в истории Литвы похожие случаи, когда литовские символы использовались рядом с нацистскими, Р. Камунтавичюс ответил утвердительно: «Посмотрите на Июньское восстание – там снова увидим желто-зелено-красный флаг [возле нацистского]».

В результате пакта Молотова-Риббентропа Литва была присоединена к Советскому Союзу, а в 1941 году ее территорию заняла армия Германии. Тогда под руководством Литовского фронта активистов и вспыхнуло антисоветское восстание.

В интернете можно найти по крайней мере один такой кадр: на нем видно, как литовские сотрудники встречают немецкий военный броневик, на улице вывешен флаг со свастикой, а по обе стороны от него – литовские триколоры.

Amžių šešėliuose.1941 m. birželio 23 d. sukilimas.Tragedija Lietūkio garaže

ВЕРДИКТ

Пропаганда

Белорусский флаг действительно использовался наряду с нацистскими символами, однако, по словам экспертов, это лишь краткий эпизод. Историк Р. Камунтавичюс поясняет, что некоторые силы в Беларуси, как и в Литве, после первой советской оккупации в 1939 году надеялись восстановить свою независимость с помощью Германии. Эти силы использовали как белорусские, так и нацистские символы. И все же он обращает внимание на то, что у бело-красно-белого флага гораздо более давняя история, и связывать его с нацизмом пытаются только пропагандисты, борющиеся с протестным движением.