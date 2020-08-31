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2020.08.31 23:50

ФАКТЫ LRT. Что связывает исторический флаг Беларуси с нацистской Германией?

Юрга Бакайте, LRT.lt2020.08.31 23:50
Benito Mussolini, Adolfas Hitleris 1938 m.
Benito Mussolini, Adolfas Hitleris 1938 m. / AP nuotr.

На акциях протеста против режима Александра Лукашенко в Беларуси доминируют белый и красный цвета. Однако дискредитировать пытаются как сами движения, так и их символы.

В интернете распространяется информация о связи между историческим флагом Беларуси и национал-социалистической Германией. ФАКТЫ LRT выясняют, о чем в действительности свидетельствуют исторические кадры, на которых этот флаг изображен рядом со свастиками.

Попытка оправдать действия омоновцев

«Фашистский символ» - это лишь один из эпитетов, которым в социальных сетях сегодня «награждается» исторический белорусский флаг. Красно-зеленый флаг лукашенковского режима на протестный символ сменили кроссплатформенный мессенджер «Telegram» и один из важнейших российских спортивных сайтов sports.ru.

Однако в социальных сетях и блогах повторяется история, будто именно белый флаг с красной полосой посередине в годы Второй мировой войны использовался «нацистскими пособниками».

«Местные пособники нацистов <...> подняли этот флаг как свой. Таким образом этот «национальный» флаг стал не чем иным, как символом нацистов и убийц евреев», - утверждается на сайте «Kibirkštis» («Искра»). Эту публикацию перепечатали некоторые другие сайты, ею делятся пользователи социальных сетей.

Подобная информация распространяется не только на литовском языке: утверждения гуляют по зарубежным социальным сетям и прокоммунистическим форумам как на русском, так и на английском, и на других языках.

Отталкиваясь от исторических фактов, проводятся параллели с сегодняшним днем.

«Если перед вами стоит поклонник бело-красно-белой тряпки, то это – нацист», - дается пояснение к одному из блогов «Reddit».

В другом тексте, опубликованном на сайте bukimevieningi.lt, делается попытка оправдать жесткие действия белорусских спецслужб: «Это [демонстрация флага] отчасти могло сказаться на нынешних зверских действиях ОМОНа в отношении мирных протестующих, вышедших с этим флагом поддержать оппозицию».

Ученый: история флага восходит к временам Великого княжества Литовского

По мнению историка, доктора наук, доцента университета Витаутаса Великого Рустиса Камунтавичюса, исторический флаг Беларуси восходит к временам Великого княжества Литовского, а его использование в годы нацистской оккупации – лишь один из эпизодов.

«По одной из версий, во время битвы под Оршей полководец надел белую повязку, а потом на ней появилась красная полоса крови», - говорит он.

Этот флаг переняла и недолго существовавшая Белорусская Народная Республика, которая, как и Литва, провозгласила независимость в 1918 году.

Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Поэтому, по словам историка, флаг со временем стал антироссийским символом. Неудивительно, говорит Р. Камунтавичюс, что сегодня пророссийские политические силы пытаются его дискредитировать.

«Использование этого флага сегодня – политическая декларация», - полагает он.

Кадр, на котором белорусский флаг соседствует со свастикой, датирован 1944 годом, когда Беларусь была оккупирована нацистской Германией. По утверждению историка Р. Камунтавичюса, как и Литва, Беларусь тогда оказалась меж двух огней – часть людей поддержала национал-социалистов, так как видела в них меньшее зло, чем Советский Союз.

«Главной их целью было восстановление независимого белорусского государства в составе «Новой Европы» под руководством гитлеровской Германии. Своими символами эти коллаборационисты избрали Погоню (Витис) и бело-красно-белый флаг. В 1943 году была даже создана марионеточная Белорусская центральная рада. Она помогала немцам бороться с партизанами и поставляла ресурсы их армии», - говорит Р. Камунтавичюс.

Центральная часть бывшей советской Белоруссии и Минск получили название генерального округа Беларуси, который, наравне с Литвой, Латвией и Эстонией, был интегрирован в Рейхскомиссариат Остланд со столицей в Риге. Нацистская власть поддерживала национальную символику.

«Экономически край использовался для военных нужд, а в систему просвещения и культуру был введен культ Гитлера и германской цивилизации. С 1942 года по-белорусски можно было писать лишь латиницей, а пропаганда большевистских идей каралась смертью. В различных сферах повседневной жизни русский язык вытеснялся белорусским», - рассказывает историк о переменах в Беларуси.

Этот же флаг стал символом восстановленной Беларуси в 1991 году, – под ним давал присягу и Александр Лукашенко, позже организовавший референдум и заменивший флаг нынешним, более близким к советскому.

На вопрос, правда ли, что бело-красно-белый флаг сегодня используют и крайне-правые, радикальные националисты, Р. Камунтавичюс ответил, что националисты действительно существуют, но не следует переоценивать их влияние.

«Это очень небольшая и невлиятельная часть общества», - говорит историк.

Рядом со свастикой висел и литовский триколор

На вопрос, можно ли отыскать в истории Литвы похожие случаи, когда литовские символы использовались рядом с нацистскими, Р. Камунтавичюс ответил утвердительно: «Посмотрите на Июньское восстание – там снова увидим желто-зелено-красный флаг [возле нацистского]».

В результате пакта Молотова-Риббентропа Литва была присоединена к Советскому Союзу, а в 1941 году ее территорию заняла армия Германии. Тогда под руководством Литовского фронта активистов и вспыхнуло антисоветское восстание.

В интернете можно найти по крайней мере один такой кадр: на нем видно, как литовские сотрудники встречают немецкий военный броневик, на улице вывешен флаг со свастикой, а по обе стороны от него – литовские триколоры.

Amžių šešėliuose.1941 m. birželio 23 d. sukilimas.Tragedija Lietūkio garaže
Amžių šešėliuose.1941 m. birželio 23 d. sukilimas.Tragedija Lietūkio garaže

ВЕРДИКТ

Пропаганда

Белорусский флаг действительно использовался наряду с нацистскими символами, однако, по словам экспертов, это лишь краткий эпизод. Историк Р. Камунтавичюс поясняет, что некоторые силы в Беларуси, как и в Литве, после первой советской оккупации в 1939 году надеялись восстановить свою независимость с помощью Германии. Эти силы использовали как белорусские, так и нацистские символы. И все же он обращает внимание на то, что у бело-красно-белого флага гораздо более давняя история, и связывать его с нацизмом пытаются только пропагандисты, борющиеся с протестным движением.

Benito Mussolini, Adolfas Hitleris 1938 m.
Protestai Baltarusijoje
Amžių šešėliuose.1941 m. birželio 23 d. sukilimas.Tragedija Lietūkio garaže
Benito Mussolini, Adolfas Hitleris 1938 m.
Benito Mussolini, Adolfas Hitleris 1938 m.
1 / 3AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
2 / 3AP nuotr.
Amžių šešėliuose.1941 m. birželio 23 d. sukilimas.Tragedija Lietūkio garaže
Amžių šešėliuose.1941 m. birželio 23 d. sukilimas.Tragedija Lietūkio garaže
3 / 3
Benito Mussolini, Adolfas Hitleris 1938 m.
Protestai Baltarusijoje
Amžių šešėliuose.1941 m. birželio 23 d. sukilimas.Tragedija Lietūkio garaže
# Литва# Белоруссия# Беларусь# фейки# Факты LRT# история# Вторая мировая война# СССР# фашизм

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