1-ое сентября в Вильнюсе: что нужно знать?

В виду роста интенсивности распространения вируса администрация Вильнюсского городского самоуправления обновила план действий, направленных на предотвращение распространения инфекции в образовательных учреждениях, а также составило перечень рекомендаций и обязательств относительно организации учебного процесса, наблюдения за состоянием здоровья общества, осуществления других видов деятельности, питания, разделения потоков и т. п.

Как пройдёт праздник 1 сентября?

Обычно учебный год начинался с массового мероприятия именно 1 сентября, однако с учётом существующего риска, настоятельно рекомендуется минимизировать скопления людей и организовать праздник с разделением потоков в разные дни (31 августа – 1–2 сентября). Лучшее место для проведения мероприятия – под открытым небом, с соблюдением безопасной дистанции. Логичнее всего уделить особое внимание ученикам, начинающим новый этап: первоклассникам, пятиклассникам, девятиклассникам.



Первые праздничные уроки для учеников других классов могут быть организованы в кабинетах или под открытым небом, отдельно от остальных потоков. Первую встречу стоит посвятить обсуждению взаимных договорённостей относительно организации жизни школы в ближайшем будущем.

Надо ли носить маски в школе?

Ученикам



Требование к ученикам относительно ношения масок во время уроков в свете текущей эпидемиологической ситуации не устанавливается. Однако в случае изменения положения в любое время могут быть введены новые требования с учётом последних решений руководителя операций по экстремальной ситуации государственного уровня. Также отсутствуют требования к дистанции между учениками конкретно во время уроков, однако соблюдение безопасной дистанции рекомендуется во всех общих закрытых помещениях школы.

Родителям



Несколько другие требования в отношении масок применяются к посещающим школу родителям. Родители и опекуны, сопровождающие детей в школу или пришедшие на родительские собрания, находясь в закрытом помещении (например, в коридорах, в столовой, в учительской и т. п.) обязаны носить средства защиты, закрывающие нос и рот, при отсутствии дистанции между людьми минимум 2 метра. Исключения применяются только к инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут находиться в масках. В помещениях школы необходимо соблюдать элементарные требования гигиены: дезинфицировать руки, кашлять и чихать только в локтевой сгиб или в одноразовые салфетки, поддерживать безопасную дистанцию. В помещения родителям рекомендуется заходить только в исключительных случаях. Учебные заведения обязаны разработать правила посещения школ родителями.

Учителям



Учителя обязаны носить маски во время уроков в случае несоблюдения безопасного расстояния до учеников минимум 2 метра.

Как и где будут проходить уроки?

Наибольшие изменения ждут учеников старшего возраста, так как с целью организации обучения, по возможности, в том же самом помещении, учителя, как и в начальных классах, будут приходить к ученикам, а не наоборот. Таким образом планируется ограничить контакты во время уроков и после их завершения. В специализированных кабинетах будут проходить исключительно уроки, которые невозможно провести в классах, так как необходимо лабораторное оборудование.



Особенно приветствуется организация уроков и групповых занятий вне помещений, под открытым небом.

В школах особое внимание следует уделять управлению движением потоков учеников, поэтому возможно изменение времени уроков и перемен во избежание смешения различных потоков при пользовании общими помещениями. В некоторых школах допускается введение посменного обучения, если безопасность процесса нельзя обеспечить другим способом.

Следует использовать несколько различных входов и выходов при наличии таковых.

Каким образом организуется питание?

В столовых одновременно должно находиться минимальное количество принимающих пищу детей, поэтому некоторые школы будут максимально использовать классы, другие составят графики питания отдельных групп в столовой. В классах еда может подаваться в одноразовой посуде, здесь ученики также смогут есть принесённые из дома продукты, в столовой выделяются участки для питания учеников из разных классов или групп. В столовой следует создать условия для пользования столовыми приборами.



Применение системы «шведского стола», когда ученики сами кладут себе порции еды в тарелки, не допускается.

Как будет осуществляться контроль состояния здоровья?

Контроль состояния здоровья учеников, работников, сопровождающих учеников лиц осуществляется ежедневно. В школах обеспечиваются условия для измерения температуры всем вышеупомянутым лицам, а также третьим лицам, оказывающим услуги в образовательном учреждении, с помощью бесконтактного термометра при входе в образовательное учреждение.

Запрещается посещение при наличии повышенной температуры (37,3 °C и выше), насморка, кашля, признаков других заразных заболеваний.

Лицо, у которого во время обучения или работы в школе поднялась температура, подлежит немедленной изоляции, о данном факте сообщается родителям (опекунам, попечителям) ученика, относительно дальнейших действий проводятся консультации по Горячей линии по коронавирусу, тел. 1808. При остром проявлении заболевания работник обязан незамедлительно покинуть помещения школы, получить консультацию по Горячей линии по коронавирусу, тел. 1808, или связаться со своим семейным врачом.

Нужна ли справка о состоянии здоровья ребёнка?

Родителям важно знать, что в настоящее время применяется исключение – обращаться в учреждения здравоохранения за справкой о состоянии здоровья ребёнка не обязательно, так как срок действия упомянутых справок продлён до Нового года. Справка о состоянии здоровья понадобится только в случае смены школы или детского сада.

Когда необходимо оставаться дома?

Запрещается приходить в школу или в детский сад лицам, к которым применяется обязательная изоляция.

Не ходить в школу и оставаться дома должны дети, страдающие хроническими заболеваниями, перечисленными в Списке хронических заболеваний, при наличии которых в период экстремальной ситуации и карантина выдаётся листок нетрудоспособности (сахарный диабет, хронические сердечно-сосудистые и почечные заболевания, врождённый иммунодефицит и др.).



А также дети и работники при наличии повышенной температуры (37,3 °C и выше), острых заболеваний верхних дыхательных путей, признаков других заразных болезней (например, насморк, кашель, затруднение дыхания и т. п.).

В случае роста количества заболевших учеников или работников школы ответные меры принимаются локально по месту очагов распространения заболевания, без закрытия всех образовательных учреждений города. Борьба с последствиями осуществляется посредством изоляции людей из отдельных классов или учреждений.

Работники образовательного учреждения, ученики и их родителя (опекуны, попечители) обязаны незамедлительно информировать образовательное учреждение об установлении у работника, у ученика или у его родителей COVID-19. Получив упомянутую информацию, образовательное учреждение незамедлительно сообщает об этом в Национальный центр общественного здоровья. При взаимном сотрудничестве устанавливается круг связанных лиц, которые обязаны соблюдать изоляцию в течение 14 дней, а также принимаются решения относительно дистанционного обучения определённых классов или групп. С учётом состояния здоровья ученики, к которым применяется изоляция, смогут продолжать участвовать в процессе обучения дистанционно.