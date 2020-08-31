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2020.08.31 13:56

Науседа предложил начинать дошкольное обучение c 5 лет

LRT.lt, BNS2020.08.31 13:56
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / D. Umbraso/LRT nuotr.

Президент Гитанас Науседа предложил начинать начальное обучение на год раньше, а также ввести обязательное посещение детских садов

По его словам, эти инициативы создадут возможность лучше подготовиться к школе детям из социально-уязвимых семей и сравнять "стартовые возможности" с обеспеченными детьми.

"Снижение на год возраста дошкольного и начального обучения - полагаю, что эта инициатива важна и необходима, так как различные исследования и практические наблюдения показывают, что чем раньше дети начинают получать дошкольное образование, тем лучше они интегрируются в группы своих сверстников, тем более восприимчивы они к знаниям, тем выше их успехи в средней школе и позднее у них меньше пробелов в знаниях", - на пресс-конференции в понедельник подчеркнул Г. Науседа.

Он сообщил, что в социально уязвимых семьях растут около 4 500 дошкольников - из них около трети никогда не посещали детсад, другие получают недостаточное финансирование, поэтому "недостаточно готовы к началу начального обучения".

Президент также критикует Министерство образования, науки и спорта за слишком поздно представленные школам рекомендации к новому учебному году, глава ведомства говорит, что они были разработаны еще на карантине. Об этом Альгирдас Монкявичюс говорил на заседании фракции социал-демократов. Он убеждал парламентариев, что, если в школе начнет распространяться инфекция, она не будет бороться с ней в одиночку. Эксперт в области образования Вилия Таргамдзе однако считает, что школы недостаточно подготовлены к новому учебному году в нынешних сложных условиях.

Президент также встретился с сотней молодых учителей, начинающих работать в школах. Гитанас Науседа интересовался, что определило их выбор, какие у педагогов планы. В этом году на педагогические специльности поступило почти в 2 раз больше студентов, чем было в прежние годы.

Тем временем, решение проверять педагогов с помощью экспресс-тестов, по мнению руководителя профсоюза работников образования Андрюса Навицкаса, мера неясная. Он считает, что при входе в школу у всех учеников должны измерять температуру. О мерах предосторожности Навицкас говорил с парламентскими консерваторами. Министр образования, науки и спорта утверждает, что не измерять температуру учеников просит Ассоциация руководителей школ, а тестировать учителей рекомендовали специалисты.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Gitanas Nausėda
# Литва

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