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2020.08.31 09:26

Монкявичюс о подготовке к учебному году: не нужно драматизировать

LRT.lt, BNS2020.08.31 09:26
Algirdas Monkevičius lankėsi sostinės mokyklose
Algirdas Monkevičius lankėsi sostinės mokyklose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По словам министра образования, науки и спорта Альгирдаса Монкявичюса, несмотря на угрозу коронавируса, к учебному году в стране подготовились достойно, и это было сделано не в последний момент, а еще во время карантина.

«Я понимаю, что сейчас приближаются выборы, и политикам нужно реагировать и высказываться о том, что все очень плохо. Ситуацию не стоит драматизировать - подготовка шла очень давно, еще в период карантина», - сказал министр на заседании фракции Социал-демократической партии Сейма в понедельник.

По его словам, подготовительные работы начались уже в июне.

«В июне были подведены итоги периода, он был оценен, мы оценили, какие уроки мы можем извлечь на будущее, в то время уже готовились различные документы, законопроекты, работа шла очень интенсивно, задержек не было», - сказал А. Монкявичюс.

По словам А. Монкявичюса, с родителями тоже нужно найти общий язык, потому что высок риск заражения школьников коронавирусом не в школе, а за ее пределами.

Социал-демократы критикуют министра за недостаточную подготовку к учебному году. По их словам, в школах может быть хаос, а некоторые рекомендации министерства о том, как бороться с эпидемией коронавируса, сложно выполнить.

Согласно рекомендациям, подготовленным Министерством образования, науки и спорта, в целях предотвращения распространения коронавируса школам поручено организовать образовательный процесс по потокам, обеспечить, чтобы дети разных групп или классов не смешивались друг с другом, и столовую посещали отдельно.

Из-за объявленного весной карантина школы страны завершили учебный год удаленно, поскольку приближается новый учебный год, возможно, что часть учебного процесса также будет проходить из дома.

Algirdas Monkevičius lankėsi sostinės mokyklose
Algirdas Monkevičius lankėsi sostinės mokyklose
Algirdas Monkevičius lankėsi sostinės mokyklose
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Algirdas Monkevičius lankėsi sostinės mokyklose
# Литва

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