Монкявичюс о подготовке к учебному году: не нужно драматизировать

По словам министра образования, науки и спорта Альгирдаса Монкявичюса, несмотря на угрозу коронавируса, к учебному году в стране подготовились достойно, и это было сделано не в последний момент, а еще во время карантина.

«Я понимаю, что сейчас приближаются выборы, и политикам нужно реагировать и высказываться о том, что все очень плохо. Ситуацию не стоит драматизировать - подготовка шла очень давно, еще в период карантина», - сказал министр на заседании фракции Социал-демократической партии Сейма в понедельник.

По его словам, подготовительные работы начались уже в июне.

«В июне были подведены итоги периода, он был оценен, мы оценили, какие уроки мы можем извлечь на будущее, в то время уже готовились различные документы, законопроекты, работа шла очень интенсивно, задержек не было», - сказал А. Монкявичюс.

По словам А. Монкявичюса, с родителями тоже нужно найти общий язык, потому что высок риск заражения школьников коронавирусом не в школе, а за ее пределами.

Социал-демократы критикуют министра за недостаточную подготовку к учебному году. По их словам, в школах может быть хаос, а некоторые рекомендации министерства о том, как бороться с эпидемией коронавируса, сложно выполнить.

Согласно рекомендациям, подготовленным Министерством образования, науки и спорта, в целях предотвращения распространения коронавируса школам поручено организовать образовательный процесс по потокам, обеспечить, чтобы дети разных групп или классов не смешивались друг с другом, и столовую посещали отдельно.

Из-за объявленного весной карантина школы страны завершили учебный год удаленно, поскольку приближается новый учебный год, возможно, что часть учебного процесса также будет проходить из дома.