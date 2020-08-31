ФАКТЫ LRT. Математик: лишь когда число случаев коронавируса удвоится, каждый житель Литвы будет знать заболевшего

Не знаю ни одного больного коронавирусом, так почему же надо так защищаться? Такие высказывания часто встречаются в социальных сетях. Таким образом люди выражают недовольство ужесточением порядка и вниманием к теме вируса в масс-медиа.

В настоящее время в Литве подтверждено более 2 800 случаев заражения, то есть вирусом инфицирована только одна десятая процента всех жителей. Действительно ли это число настолько невелико, что можно смотреть на вирус свысока? Эту ситуацию ФАКТЫ LRT попросили оценить математика.

Каждый из нас знаком примерно с 600 людьми

Как говорит заведующий кафедрой прикладной математики Каунасского технологического университета д-р Кястутис Лукшис, в настоящее время одно заболевание приходится примерно на тысячу жителей Литвы. Стало быть, вероятность, что вы знакомы с человеком, зараженным коронавирусом, действительно не высока, разве что у вас очень широкий круг контактов.

«По результатам различных исследований, люди обычно знакомы примерно с 600 людьми. А если они в среднем знают 600, то в эту тысячу, скорее всего, и не попадает случай заболевания, поэтому мы о нем не знаем. Кроме того, среди этих 600 знакомых людей есть и дальние знакомые, с которыми мы каждый день не общаемся и не делимся информацией о своих болезнях», - говорит К. Лукшис.

Поэтому чтобы в кругу наших знакомых оказался хотя бы один зараженный, теоретически число случаев коронавируса в Литве должно увеличиться в два раза.

По словам математика, еще более близкий круг наших знакомых сузится до 150-200 человек: в этом случае масштабы заражения должны возрасти в 4 раза.

Kaukės. Koronavirusas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Представление, что коронавирус далеко от нас, – психологическая установка

Однако не следует думать, что по этой причине вирус находится далеко от вашей семьи и круга друзей, - говорит математик.

«Здесь другая специфика: в небольших очагах, где заболевают 2-3 человека, у больных чаще всего бывает общий круг знакомых.

Так что количество случаев должно возрасти даже не вдвое, а в 4-6 раз, чтобы у большей части людей в их кругу знакомых появился конкретный случай коронавируса», - считает К. Лукшис.

На вопрос, почему в обществе принято думать, что поскольку в близком окружении вируса нет, то он и не опасен, математик ссылается на психологические причины.

«Наверное, это такая людская особенность, что всем хочется «пощупать». И только когда «пощупают», увидят своими глазами, – тогда [верят]. Это примерно как с религией – если не видишь вещи, то ее как бы и нет. Наверное, такова уж человеческая природа», - говорит он.

Kaukės. Koronavirusas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Истинное число зараженных – больше, чем официальное

Профессор факультета общественного здоровья Литовского университета наук о здоровье Миндаугас Станкунас говорит, что в выражении «коронавирус находится где-то далеко» логики немного и, кроме того, такое представление наносит вред.

«Вероятность, что заражен кто-то из родственников, реально не велика, однако существует другая вещь – в Литве заразившихся людей было намного больше. [Много случаев] не было диагностировано, люди не чувствовали симптомов, не обращались, их должным образом не обследовали… Может быть, и у вас тоже есть заболевшие знакомые, только вы не знаете, что они больны.

Интересная работа появилась у коллег в Эстонии. Там установлено, что в Таллинне заразившихся было в 10 раз больше, чем отражено в официальной статистике», - говорит проф. М. Станкунас.

В настоящее время ученые Вильнюсского университета и Литовского университета наук о здоровье проводят эпидемиологическое исследование, исследуют людей из 6 регионов Литвы в попытке узнать, сколько людей переболело коронавирусом, т. е. имеет антитела.

«Первичные результаты показывают, что таких людей намного больше, чем мы это видим по официальной статистике», - предупреждает профессор.

По утверждению М. Станкунаса, обманчивое убеждение, что «коронавирус далеко» может побудить не придерживаться рекомендаций и, соответственно, ухудшить ситуацию в стране.

«Когда мы говорим об инфекционных болезнях, мы должны понимать, что появляется коллективная ответственность: мое решение отказаться от средств защиты, вести себя безответственно, отразится и на других людях. Я стану распространителем, и от меня будет зависеть здоровье других людей. Мы обязаны чувствовать ответственность не только ради себя, но и ради других», - утверждает он.

Kaukės. Koronavirusas / E. Blaževič/LRT nuotr.

ВЕРДИКТ

Манипуляция

Ошибочно полагать, что, если коронавирус не проник в круг близких человека, то он не несет для него опасности. Ученые подсчитали, что у каждого из нас существует круг знакомых, состоящий примерно из 600 человек, а значит, чтобы в нем оказался хотя бы один случай коронавируса, количество заболеваний в Литве должно удвоиться. Однако они подчеркивают также, что вирус распространяется в очагах, в небольших кругах близких знакомых. По предварительным результатам исследования антител, количество переболевших людей превышает цифры, указанные в официальной статистике. В то же время умаление риска заразиться вирусом губительно для управления пандемией, поскольку люди начинают смотреть на болезнь свысока и пренебрегать рекомендациями.