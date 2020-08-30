Хроника воскресного протеста в Беларуси

В Беларуси не прекращаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. На 30 августа в Минске и других городах запланированы крупные акции протеста. Хроника событий.

12:45

По благословению епископа Вениамина, избранного митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим экзархом Всея Беларуси, 30 августа в 17.00 во всех храмах и обителях Белорусской православной церкви будет совершен молебен с акафистом успению Пресвятой богородицы и молитвой за белорусский народ.

11:53

На площади Победы в Минске телезрители канала "Белсат" заметили маршрутки с российскими номерами. Из машин вышли люди с российскими флагами и так называемыми георгиевскими флагами.

11:50

В воскресенье состоялся телефонный разговор между президентами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, сообщает белорусское государственное информагентство БелТА. По данным агентства, Путин позвонил Лукашенко. Подробности разговора пока не приводятся.

Aliaksandras Lukašenka ir Vladimiras Putinas / AP nuotr.

11:50

"Какой-то человек требовал сказать, кто организатор, какие у нас планы. Я ему отвечаю, что я здесь, чтобы молиться, но он кричал, что мне не верит. И начал меня шокером долбить в спину, в районе сердца". Этот рассказ баптиста Сергея Мельянца – одно из многих свидетельств происходящего в Беларуси в последние недели. Количество задержанных уже превышает 8 тысяч человек.

Фотографии, видео и рассказы задержанных – здесь.

11:28

Посмотрите как официальное белорусское телевидение заменяет звуковой ряд, чтобы создать пропагандистский сюжет:

10:22

Корреспондент белорусской службы Радио Свобода сообщает, что в центре Минска милиция начала устанавливать металлические заграждения.

Площадь Независимости в Минске, где проходили крупнейшие митинги, была огорожена этой ночью. Как сообщает сайт Onliner.by, на площадь не пустили группу девушек в национальных костюмах с плакатами. Неделю назад в воскресенье на площади Независимости протестовали десятки тысяч людей.