В Минске женщины вышли на марш солидарности. Есть задержанные

В центре Минске несколько тысяч человек - главным образом женщины - в субботу вышли на "Марш солидарности", с лозунгами против президента Белоруссии Александра Лукашенко и полицейского насилия.

Путь колонне на Площадь независимости перегородил ОМОН. Марш отправился по другому маршруту. Несколько участников марша были задержаны. Сообщается, что задерживают мужчин, женщин пока не трогают.

Женщины в Минске не позволили неизвестным задержать протестующего. pic.twitter.com/Z6NOmHKZ3o — TUT.BY (@tutby) August 29, 2020

Часть участниц акции пришли на женский марш с плакатами. На некоторых из них написано: «Я мать», «Многодетная мать».



На растяжке, которую сделала Ксения, написано: «Многодетные войска». У нее трое детей. На марш она пришла с 4-летней дочкой. pic.twitter.com/68UChX3nXc — TUT.BY (@tutby) August 29, 2020

Мария Колесникова тоже участвует в женском марше. Фото: @euroradio pic.twitter.com/rDPXTLNZK9 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 29, 2020

Во время видеотрансляции из центра Минска были задержаны журналисты белорусской редакции Радио Свобода Алесь Пилецкий и Андрей Рябчик.

Сегодня 21-й день протестов против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Лукашенко.

На воскресенье намечен массовый марш в центре Минска под лозунгом "Марш мира и независимости".

Радио Свобода