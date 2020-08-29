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2020.08.29 15:25

В восточной Туркмении жителей вынуждают покупать портреты президента вместе с продуктами

Радио «Cвобода»2020.08.29 15:25
Turkmėnistano prezidentas Gurbanguly Berdimuchamedovas
Turkmėnistano prezidentas Gurbanguly Berdimuchamedovas / AP nuotr.

Власти вынуждают жителей одного из районов Туркмении в Лебапском велаяте на востоке страны покупать фотографии президента Гурбангулы Бердымухаммедова вместе с продуктами. Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода — Радио Азатлык со ссылкой на своего корреспондента.

По его словам, в государственных магазинах в продаже появились мука и хлеб, которые продаются в качестве пайка на май и июнь. Вместе с ними в нагрузку идёт портрет Бердымухаммедова, фотография размером 50х35 сантиметров стоит 20 манатов (около 6 долларов по официальному курсу Центробанка, серьёзно отличающемуся от курса на чёрном рынке).

​Как сообщает корреспондент Азатлыка, люди не протестовали, покупая продукты, так как вокруг магазинов стояли сотрудники Министерства внутренней безопасности и полиции. По мнению офицера полиции, беседовавшего с корреспондентом Азатлыка на условиях анонимности, власти считают, что если фотография Бердымухаммедова будет в каждом доме, то население "будет его больше любить". Туркменской службе не удалось получить официальных комментариев по этой теме.

Продажа президентских фотографий в нагрузку к продуктам питания совпала с началом сезона массовой замены портретов президента Гурбангулы Бердымухамедова в госучреждениях страны. Во всех государственных структурах портреты должны быть обновлены до 1 сентября. Новые фотографии отличаются от старых цветом ковра на фоне, длиной и оттенком волос президента.

В Туркмении портреты президента присутствуют во всех учреждениях и предприятиях, а также общественных местах. Портреты обновляются регулярно, в том числе в связи с изменением внешности президента. Замена старых портретов на новые осуществляется за счет населения. В январе власти страны обязали госучреждения закупить портреты с седым президентом вместо фотографий, где у него чёрные волосы.

Радио Свобода

Turkmėnistano prezidentas Gurbanguly Berdimuchamedovas
Turkmėnistano prezidentas Gurbanguly Berdimuchamedovas
Turkmėnistano prezidentas Gurbanguly Berdimuchamedovas
1 / 1AP nuotr.
Turkmėnistano prezidentas Gurbanguly Berdimuchamedovas
# В мире# Туркмения

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