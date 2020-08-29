Новейшая информация. За сутки зафиксировано 29 случаев коронавируса, из них 12 – в Вильнюсском уезде

За вчерашний день подтверждено 29 новых случаев заражения коронавирусом. 12 случаев выявлено в Вильнюсском уезде, 7 – в Каунасском уезде, 5 случаев – в Паневежском уезде, 3 – в Клайпедском уезде, по 1 – в Алитусском и Тельшяйском уездах. Было зарегистрировано 3 ввезенных случая из Украины, Великобритании и Италии. 11 случаев связаны с ранее зарегистрированными вспышками. Обстоятельства других заражений пока не выяснены.

Данные Национального центра общественного здоровья к 9:00 29 августа:

Количество подтвержденных случаев у конкретных лиц: 2 839,

Количество заболевших: 907,

Количество новых случаев COVID-19, подтвержденных вчера: 29,

Количество смертей от коронавируса: 86,

Количество зараженных коронавирусом, но скончавшихся по другим причинам: 13,

Количество выздоровевших: 1 833,

Количество лиц, находящихся в изоляции (больных, контактировавших, прибывших с зараженных территорий): 4 831,

Количество ввезенных случаев с 1 июня: 185.