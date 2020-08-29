Выставка об искусстве межвоенных Каунаса и Вильнюса: на открытие пришли и Науседа с супругой

Два года назад в Вильнюсе, на Ужуписе, был открыт Центр искусства «Tartle». На своей третьей выставке он приглашает познакомиться с межвоенным искусством, найти сходства и различия художественной жизни Вильнюса и Каунаса того периода. Здесь можно увидеть работы художников Пятраса Калпокаса, Юстинаса Веножинскиса, Стасиса Ушинскаса, Казиса Варнялиса. Устроители выставки говорят, что эти экспонаты являются золотым фондом коллекции Центра.

Выставка «1918-1945 / Каунас-Вильнюс» открывает исключительную часть коллекции Центра искусства «Tartle», знакомит с широким спектром художественной жизни Каунаса и Вильнюса как в межвоенные годы, так и в период Второй мировой войны. Представлено более 100 экспонатов – живопись, графика, скульптура, мебель, а также плакаты, журналы, фотографии. В экспозиции – работы классиков литовского и польского искусства Адомаса Галдикаса, Антанаса Гудайтиса, Пятраса Калпокаса, Ежи Хоппена, Людомира Слендзинского, Стасиса Ушинскаса, Юстинаса Веножинскиса, Антанаса Жмуйдзинавичюса.

„Tartle“ parodos „1918–1945/Kaunas–Vilnius“ atidarymas / BNS nuotr.

«Наша выставка состоит из двух частей. Залы первого этажа посвящены образу города, теме Каунаса и Вильнюса, которые формировались совершенно по-разному. Каунас – это молодой город, временная столица Литвы, которая, особенно в 30-е годы прошлого века, ассоциировалась с модернизмом и национальным духом. (...) Ситуация в Вильнюсе несколько иная: в художественной иконографии исторической столицы Великого княжества Литовского больше внимания уделяется важности традиций. Вильнюс более романтичен, даже немного мистичен», - говорит куратор выставки Довиле Барците.

В открытии выставки участвовали общественные деятели, политики и бизнесмены. Здесь присутствовали также президент Гитанас Науседа и его супруга Диана.

„Tartle“ parodos „1918–1945/Kaunas–Vilnius“ atidarymas / BNS nuotr.

Коллекция «Tartle» насчитывает около 7000 объектов, большинство из которых – культурное и историческое наследие литуанистики, разбросанное по всему миру, а ныне собранное и возвращенное в Литву. Выставка продлится до весны следующего года. Посетить ее можно только зарегистрировавшись на экскурсии, которые будут проводить историки искусства, куририрующие выставку.