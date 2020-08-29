Выставка об искусстве межвоенных Каунаса и Вильнюса: на открытие пришли и Науседа с супругой

Два года назад в Вильнюсе, на Ужуписе, был открыт Центр искусства «Tartle». На своей третьей выставке он приглашает познакомиться с межвоенным искусством, найти сходства и различия художественной жизни Вильнюса и Каунаса того периода. Здесь можно увидеть работы художников Пятраса Калпокаса, Юстинаса Веножинскиса, Стасиса Ушинскаса, Казиса Варнялиса. Устроители выставки говорят, что эти экспонаты являются золотым фондом коллекции Центра.
Выставка «1918-1945 / Каунас-Вильнюс» открывает исключительную часть коллекции Центра искусства «Tartle», знакомит с широким спектром художественной жизни Каунаса и Вильнюса как в межвоенные годы, так и в период Второй мировой войны. Представлено более 100 экспонатов – живопись, графика, скульптура, мебель, а также плакаты, журналы, фотографии. В экспозиции – работы классиков литовского и польского искусства Адомаса Галдикаса, Антанаса Гудайтиса, Пятраса Калпокаса, Ежи Хоппена, Людомира Слендзинского, Стасиса Ушинскаса, Юстинаса Веножинскиса, Антанаса Жмуйдзинавичюса.
«Наша выставка состоит из двух частей. Залы первого этажа посвящены образу города, теме Каунаса и Вильнюса, которые формировались совершенно по-разному. Каунас – это молодой город, временная столица Литвы, которая, особенно в 30-е годы прошлого века, ассоциировалась с модернизмом и национальным духом. (...) Ситуация в Вильнюсе несколько иная: в художественной иконографии исторической столицы Великого княжества Литовского больше внимания уделяется важности традиций. Вильнюс более романтичен, даже немного мистичен», - говорит куратор выставки Довиле Барците.
В открытии выставки участвовали общественные деятели, политики и бизнесмены. Здесь присутствовали также президент Гитанас Науседа и его супруга Диана.
Коллекция «Tartle» насчитывает около 7000 объектов, большинство из которых – культурное и историческое наследие литуанистики, разбросанное по всему миру, а ныне собранное и возвращенное в Литву. Выставка продлится до весны следующего года. Посетить ее можно только зарегистрировавшись на экскурсии, которые будут проводить историки искусства, куририрующие выставку.