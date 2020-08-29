Факты LRT. Не поддавайтесь обману – постам в Фейсбуке о том, что инфракрасные термометры вредят здоровью

Термометр инфракрасного излучения редко кто хранит в своей аптечке, однако во время коронавирусной пандемии многие, вероятно, сталкивались с этими приборами при походе к врачу, в аэропорту и в других местах.

Подобные термометры незаменимы во время пандемии – они более удобны и гигиеничны, однако многих настораживает то, что температура якобы измеряется с помощью электромагнитного излучения. ФАКТЫ LRT выясняют, не опасно ли пользоваться этим прибором ежедневно, и насколько обоснован страх, что сигнал термометра направляется прямо в голову.

Боятся воздействия на детей

В социальных сетях подобные сообщения рассылаются от одного пользователя к другому, в них сквозит страх по поводу воздействия термометра на детей.

«В садиках каждый день воспитательницы направляют на ваших детей маленькие лазеры, инфракрасные лучи прямо в голову, под предлогом «измерения» температуры», - сообщается в посте.

Автор утверждает, что это – электромагнитные волны, и перечисляет целый ряд расстройств здоровья, которые якобы причиняют подобные приборы. И не только новые термометры, но и линии электропередач, телефоны, телевизоры, компьютеры. Все это, дескать, может повлечь и болезни кровеносной системы, и рак.

Этим постом активно делятся и члены групп – противников связи 5G. Они также обращают внимание на то, что при измерении температуры термометром инфракрасного излучения его сигнал направляется в голову – и это «облучение» наносит вред шишковидной железе головного мозга.

Internete platinama melaginga informacija apie temperatūros matuoklius / LRT.lt fotomontažas

Действует не так, как вы, скорее всего, думали

На вопрос о воздействии такого термометра, специалисты обращают внимание на то, что он отнюдь не посылает излучение, а напротив – фиксирует лучи, посылаемые человеческим телом.

«Бесконтактные термометры сами не посылают никакого инфракрасного излучения, а только впитывают, измеряют», - поясняет лектор факультета математики и естественных наук Каунасского технологического университета д-р Бенас Габриэлюс Урбонавичюс.

По его словам, все тела, температура которых выше абсолютного нуля, излучают электромагнитные волны, энергия которых зависит от температуры тела. «Наши тела не являются исключением и тоже излучают электромагнитные волны, главным образом, в диапазоне инфракрасных лучей», - говорит ученый КТУ.

Именно это измеряет пирометр, находящийся в таком термометре. Он тоже не распространяет никаких электромагнитных волн – температура тела фокусируется в линзах, то есть в оптической системе, а пирометрический датчик преобразует излучение тела в электрический сигнал, прибор его обрабатывает и показывает нам цифры.

Termometras / AP nuotr.

Почему при измерении направляют в лоб?

По утверждению Б. Урбонавичюса, лазерная указка ничуть не опаснее той, что используется в игрушечных лазерах или в указках для конференций; она применяется для более точного измерения.

«Лазер, находящийся в пирометре, предназначен лишь для того, чтобы нацелиться на желаемую поверхность, объект. При увеличении расстояния до объекта, было бы трудно сказать, температура какого участка измеряется, поэтому точка лазера нужна как индикатор, но ее функция не связана с пирометрическим измерением.

Сам лазер обладает той же мощностью, что и лазерная указка, используемая во время лекции, или игрушка. По этой причине на пирометрах присутствует предупредительный знак о защите глаз – именно из-за лазерной указки, а не из-за самого пирометрического датчика, который излучения не распространяет», - поясняет он.

Lazeris / E.I. Galanzha nuotr.

Ученый КТУ также рассказал, почему при измерении температуры термометр направляется на лоб.

В интернете распространяется информация о том, будто таким образом может быть нанесен вред шишковидной железе головного мозга, а некоторые даже утверждают, что с помощью таких действий систематически разрушают человеческий мозг и хотят «поджарить железу сознания». Этот дезинформационный мотив дошел до Литвы из зарубежных социальных сетей.

«Место измерения на человеческом теле должно быть как можно более ровным, чтобы минимизировать рассеяние [исходящего от тела] излучения и, соответственно, получить более точный результат измерения. По понятным практическим соображениям, лоб является легко доступным местом, поэтому измерения чаще всего проводятся в области лба или виска», - говорит он.

Ученый подчеркнул, что утверждения о воздействии электромагнитного излучения, тиражируемые в социальных сетях, являются ничем не обоснованным нагнетанием паники.

Infraraudonieji spinduliai įgreitina elektronus / Neil Sapra/Stanfordo universiteto iliustracija

ВЕРДИКТ

Псевдонаука

Распространяемая в социальных сетях информация о том, что от термометров инфракрасных лучей исходит электромагнитное излучение, неверна. Сам такой термометр не посылает лучи, а впитывает тепло человеческого тела – то есть действует прямо противоположным образом. В область лба он направляется из-за того, что таким образом измерение дает наиболее точный результат, так как следует измерять температуру на наиболее плоской поверхности.