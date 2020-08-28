Сквернялис: санкции в первую очередь ударят по самой Беларуси

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что ответные санкции, которыми в пятницу угрожал Литве и Польше президент Беларуси Александр Лукашенко, в первую очередь ударят по его собственной стране.

"Трудно понять: насколько нужно цепляться за власть и ненавидеть свой Народ, чтобы из-за затронутых амбиций решиться вредить своему государству и его гражданам", - написал в соцсети Facebook Саулюс Сквернялис.

"Если решения, о которых сегодня говорит Лукашенко, будут приняты, они в первую очередь ударят по самой Беларуси", - считает литовский премьер.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил дать ответ на введение санкций со стороны ряда стран, в том числе Литвы и Польши, передает БЕЛТА.

«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», — заявил Лукашенко.

По словам А. Лукашенко, Беларусь намерена отказаться от экспорта своих товаров через литовский морской порт.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - цитирует Александра Лукашенко белорусское информагентство БЕЛТА.