Координационный совет в Беларуси заявил о неприятии помощи извне

Формирование на территории России или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Белоруссии противоречит международному праву и позиции белорусского общества. Об этом говорится в заявлении Координационного совета белорусской оппозиции.

"Мы просим любых иностранных партнеров воздержаться от заявлений о представлении интересов белорусского общества, об оказании помощи Координационному совету", – говорится в заявлении организации.

Совет напомнил, что не ставит своей целью получение власти, изменение конституционного строя и внешнеполитического курса. Организация высказывает позицию и ведет свою работу в рамках закона, отмечается в сообщении.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью Радио Свобода заявила, что причин для введения российских силовых структур нет. "Мы понимаем, что могут быть такие тайные провокации со стороны властей, чтобы дать толчок, чтобы люди разозлились, какую-то силу начали применять", – сказала Тихановская. Она в очередной раз подчеркнула, что политический кризис в стране – это "внутренний вопрос, который белорусы должны решать с белорусским правительством".



Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. Путин добавил, что необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет. С этим согласны и в Минске, уточнил он в интервью каналу "Россия 1". По словам Путина, Москва исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов избирателей. Оппозиция не признала итоги голосования, предъявив доказательства многочисленных фальсификаций.



С вечера 9 августа в Белоруссии проходят массовые акции протеста с требованием отставки Лукашенко. Власть применила насилие против протестующих. Тысячи людей были задержаны, сотни – избиты и подвергнуты пыткам со стороны ОМОНа и других милицейских подразделений.



Александр Лукашенко утверждал, что политический кризис в стране якобы спровоцировали из-за рубежа. Сначала он обвинял в этом Россию и Украину, а затем заявил об угрозе со стороны европейских стран и НАТО и перебросил к западным границам страны основные части белорусских войск.



Радио "Свобода"