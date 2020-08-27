Литва: Google обучит людей и бизнес переориентироваться после кризиса

Технологический гигант Google обучит в этом и следующем году в Литве 10 000 человек пользоваться разными электронными средствами связи. Кроме того, Google поможет пострадавшему в кризис бизнесу переориентироваться на цифровое оказание услуг и выйти на мировой рынок.

Google и Министерство экономики и инноваций объявили об инициативе по повышению цифровых навыков людей и бизнес-предприятий. Инициатива Grow with Google была представлена общественности в четверг министром экономики и инноваций Римантасом Синкявичюсом, который сказал, что кризис, увеличивший потребность в цифровых услугах, показал важность этих компетенций.

Министр также добавил, что планируется обучить работе с разными электронными средствами связи 10 000 человек, включая консультации бизнесу.

По словам руководителя Google Lithuania Витаутаса Кубилюса, уже есть сигналы, что некоторые рабочие места остаются незанятыми, так как работникам не хватает навыков в цифровой области.

"Рынок труда сигнализирует о том, что уже в скором времени в Европе будут незанятые рабочие места, так как европейцам не хватает даже базовых цифровых навыков, а на рабочем месте - это обязательное требование", - добавил В. Кубилюс.

По утверждению главы Google Lithuania, предприятие с 2016 года в Литве обучило 25 тыс. жителей базовым цифровым навыкам, из них 18 тыс. - через цифровые мастерские в регионах и городах.