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2020.08.27 14:25

Министр Кукурайтис: механизм простоев себя оправдал

LRT.lt2020.08.27 14:25
Darbas iš namų
Darbas iš namų / Shutterstock nuotr.

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис сказал Радио ЛРТ, что механизм простоев, который применялся во время карантина, себя оправдал, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Работодатели таким образом оформили 200 тысяч человек, уволено было только 6 процентов. По словам министра, если осенью ситуация повторится, этот механизм можно задействовать вновь, он позволяет сохранить рабочие места. В случае простоя люди получают минимальную зарплату, но могут рассчитывать на государственные дотации.

Президент Конфедерации промышленников говорит, что ко второй волне коронавируса бизнес подготовился хорошо. Однако Видмантас Янулявичюс считает, что надо готовится и к худшему, когда остановится половина действующих сейчас предприятий.

По его расчетам, на прошлогодний уровень обороты промышленности вернутся разве что в середине следующего года. Сейчас наибольшие проблемы вызывает нарушение технологических цепочек и поставок. Министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс утверждает, что правительство готовится помочь бизнесу и уже наметило конкретные планы.

Для восстановления после кризиса предприятиям потребуется год

Из-за снижения потребительского спроса в связи с коронавирусным кризисом упали прибыль предприятий, объемы производства, а для выхода большинства их на прежний финансовый уровень может понадобиться как минимум год, показывает опрос, проведенный Центробанком Литвы, о котором сообщает BNS.

Как утверждает центробанк, так считает более половины руководителей или финансистов опрошенных предприятий.

Всего 14% опрошенных предприятий в течение ближайших 12 месяцев планирует увеличить число работников и всего 13% планирует повысить зарплаты. В прошлом году повышение зарплат планировало каждое второе предприятие.

Если кризис в экономике будет продолжаться и в 2021 году, то предприятия намерены сокращать преимущественно иные затраты, а не затраты на труд. Многие из них отложат инвестиции, а некоторые станут активнее искать другие рынки. Кроме того, предприятия воспользуются помощью государства.

Новый опрос нефинансовых предприятий по заказу Цунтробанка проведен в мае-июне, было опрошено 501 предприятие.

Darbas iš namų
Darbas iš namų
Darbas iš namų
1 / 1Shutterstock nuotr.
Darbas iš namų
# Литва

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