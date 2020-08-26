Литва рассмотрит возможность сокращения периода самоизоляции

Правительство Литвы в ближайшее время рассмотрит возможность сокращения срока обязательной самоизоляции для граждан Литвы, которые возвращаются и пораженных коронавирусом государств, говорит премьер Саулюс Сквернялис.

Сейчас по возвращении из таких стран обязательна двухнедельная самоизоляция.

"(...) Сегодня была дискуссия, и в ближайшее время будут приняты решения, чтобы у наших туристов, возвращающихся из-за рубежа, появилась возможность находиться в изоляции более короткое время в случае соответствия дополнительным условиям, наличия теста на COVID-19, сделанного в определенный день", - сказал С. Сквернялис журналистам.

Согласно правилам стран Балтии, иностранцы могут приехать из стран Евросоюза (ЕС) и некоторых других стран, где в течение двух последних недель заболеваемость превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей. В Литве они обязаны не только изолироваться по приезде, но у них также должен быть отрицательный тест на коронавирус.

По приезде из стран, где показатель заболеваемости выше 16, но не выше 25, в Литве обязательна двухнедельная самоизоляция.

За минувшие сутки в Литве установлены 32 новых случаев коронавируса. Больше всего – 17 – зарегистрировано в Вильнюсском округе. Треть всех новых случаев связана с уже известными очагами. Так, по словам представителя Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Юстины Пятравичене, в Вильнюсском округе заражение связано с хором „Draugiški projektai“. Шесть случаев везенные, в пяти источник заражения установить не удалось.