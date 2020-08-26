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2020.08.26 13:33

Помпео сообщил о возможности строить ракеты для сдерживания России

Deutsche Welle2020.08.26 13:33
Mike`as Pompeo lankosi Čekijoje
Mike`as Pompeo lankosi Čekijoje / AP nuotr.

Выход из Договора о РСМД позволил США конструировать ракеты с целью "сдерживать российскую агрессию", заявил Майкл Помпео. Госсекретарь выделил заслуги президента Дональда Трампа в сфере безопасности.

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) дал стране возможность конструировать собственные ракеты с целью "сдерживать российскую агрессию". Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео сообщил в ходе онлайн-обращения к участникам съезда Республиканской партии во вторник, 25 августа. Глава Госдепа назвал договор "несущим ущерб".

Помпео особо выделил заслуги нынешнего президента США Дональда Трампа в вопросах безопасности. Благодаря деятельности главы Белого дома бывший главарь террористической группировки "Исламское государство" Бакр аль-Багдади мертв, НАТО стала сильнее, а у Украины появилось оборонительное вооружение, подчеркнул госсекретарь Соединенных Штатов. Кроме того, Трамп "сдернул покрывало с хищнической агрессии Коммунистической партии Китая" и способствовал отказу Северной Кореи от ядерных испытаний, добавил Помпео.

Выход США и России из ДРСМД

США и Россия в августе 2019 года завершили выход из Договора о РСМД. Поводом для прекращения действия соглашения стали разработка Россией ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации Североатлантического альянса), способной пролететь более 500 километров. В Вашингтоне и Североатлантическом альянсе считают, что Москва тем самым нарушила договор. Россия признает наличие ракеты, но утверждает, что та не нарушает ДРСМД.

Этот договор был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

Deutsche Welle

Mike`as Pompeo lankosi Čekijoje
Mike`as Pompeo lankosi Čekijoje
Mike`as Pompeo lankosi Čekijoje
1 / 1AP nuotr.
Mike`as Pompeo lankosi Čekijoje
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