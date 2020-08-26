На акциях сторонников оппозиции в Белоруссии продолжились задержания

В Минске и других городах Белоруссии на акциях с бело-красно-белыми флагами во вторник были новые задержания.

По данным правозащитного центра "Весна", в столице задержали 13 человек. Кроме того, стало известно, что сотрудник Минского тракторного завода Максим Митуневич перестал выходить на связь вечером 24 августа. Митуневич – один из участников забастовок и митингов против официальных итогов президентских выборов.

В Гродно накануне задержали 28 сотрудников предприятия "Гродно Азот". Как пишет Tut.By, они просто шли с работы в центр города, не несли плакатов, ничего не скандировали. Около Кургана Славы к заводчанам подъехал автобус с омоновцами. От рабочих потребовали пройти в автобус. Милиционеры сообщили, что задержание связано с участием в несанкционированном массовом мероприятии, и предупредили, что в случае отказа применят силу. У изолятора, куда отправили задержанных, впоследствии собрались около 500 жителей, чтобы поддержать рабочих. По данным правозащитников, ОМОН начал задержания у СИЗО. Очевидцы рассказали об избитом парне, которого погрузили в автозак. Эта информация уточняется. На задержанных выписали протоколы и отпустили. Их ждут суды.

Единичные задержания были также в Гродно, Гомеле, Бобруйске, Могилёве, пишет Белорусская служба Радио Свобода.

МВД Белоруссии в среду сообщило, что за административные нарушения на протестных акциях днём ранее был задержан 51 человек.

25 августа сторонники оппозиции проводили акцию "День независимости". Активисты объявили, что сбор организован для празднования неофициального Дня независимости страны – 25 августа 1991 года Белорусская ССР приняла декларацию о государственном суверенитете. В Минске митинг при участии не менее 5 тысяч человек проходил на Площади Независимости.

Многотысячные акции против президента страны Александра Лукашенко проходят в Белоруссии с вечера 9 августа, когда власти объявили о его избрании главой государства на шестой срок подряд. Оппозиция заявляет о фальсификации итогов выборов и призывает провести повторное голосование.

Результаты выборов в Белоруссии не признали США, Великобритания, страны Евросоюза.



Радио "Свобода"