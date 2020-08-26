Белорусы о реалиях страны: зарплата 200 евро, на жилье собирать - 200 лет

Для Надежды, которая живет в белорусском городе Ошмяны, расположенном всего в 50 километрах от Вильнюса, каждый день - борьба. Это борьба не только против несправедливости Александра Лукашенко, захватившего власть, но и борьба за выживание. Женщина, дочери которой всего несколько месяцев, с трудом сдерживается, рассказывая о своей реальности - ей приходится каждый день считать копейки, а самая большая мечта купить дом пока остается лишь мечтой.

«Я не понимаю, как можно что-то купить и жить в стране с такой низкой заработной платой», - говорит женщина с семейным бюджетом менее 500 евро.

По крайней мере, так выглядит жизнь молодой семьи за пределами столицы страны Минска.

Глядя на средние показатели по стране, оптимизма мало. По официальным данным Департамента статистики Беларуси, минимальная заработная плата в стране составляет всего 120 евро, а средняя заработная плата - около 358 евро.

В очереди на кооперативное жилье

Поэтому мечта о покупке собственного дома с таким доходом кажется Надежде практически невыполнимой задачей. И действительно, семья хочет покупать жилье, которое стоит около 40 тысяч долларов США, так что на сбережения уйдет почти 200 лет, при условии, что каждый месяц весь ее заработок будет направлен на сбережения, а зарплата женщины мало изменится в будущем.

В настоящее время женщина живет с мамой мужа – в итоге вместе все они живут впятером. Вместе живет и самый младший член семьи – новорожденной девочке всего несколько месяцев.

«Мы молодая семья, с мужем уже 7 лет, сейчас растим дочь. Мы стоим в очереди и ждем кооперативного жилья с 2015 года. В этом году наконец-то подошла наша очередь, но объявили, что кредитуют только около 17 тысяч долларов, а остальные 23 тыс. нужно будет внести самим. Всего двухкомнатная кооперативная квартира стоит 40 тысяч долларов», - говорит Надежда.

Кооперативная квартира, как поясняет Надежда, - это жилье, которое можно на льготных условиях купить у государства. Но с таким жильем нужно подождать. Семья Надежда должна получить квартиру по согласованию с Ошмянским райисполкомом.

В Беларуси процентные ставки на жилье варьируются в зависимости от ситуации заявителя, но обычно они очень высоки и могут доходить до 20%. Но, например, многодетные семьи, сироты, а также участники войны, например, воевавшие в Афганистане, могут расчитыать на меньший процент, говорит женщина.

«В каждом районе зарплаты отличаются. Кроме того, существует большой разрыв в оплате труда, и наше правительство объединяет среднюю зарплату с зарплатой директоров и получает среднюю зарплату в стране в 500 долларов. Это не отражает реальной картины», - говорит Надежда, не верящая официальной статистике.

Она говорит, что в детском саду, где она зарабатывала около 200 долларов, зарплата заместителя заведующего детским садом составляет около 500 долларов, по крайней мере, в небольшом городке.

«Мои родители работают в страховой компании, которая занимается страхованием автомобилей. В общей сложности они зарабатывают около 300 долларов, хотя у руководства зарплата намного больше» , - говорит она.

Заработная плата в 665 евро - мечта многих белорусов

Baltarusija / AP nuotr.

Томас, родившийся в Беларуси, оставивший там своих родителей и проживающий в настоящее время в Литве, говорит, что белорусам не чуждо постоянное недовольство экономической ситуацией. Деньги обесцениваются, покупать валюту сложно, зарплаты - низкие.

«В стране можно найти работу, пусть даже хорошо оплачиваемую, но я считаю, что экономическая ситуация достаточно нестабильная, каждый кризис ощущается очень сильно, иногда курс валюты сильно колеблется. Доллар и евро растут по отношению к белорусскому рублю, что затрудняет покупку иностранной валюты. Это очень сильно ощущалось в 2011 году, сейчас ситуация аналогичная. Все пытаются покупать иностранную валюту, но сделать это очень сложно», - говорит Томас.

По словам парня, люди в Минске зарабатывают в среднем от 330 до 400 евро в месяц, а если они зарабатывают около 665 евро, это уже считается хорошей зарплатой.

«Например, моя мама работает в госсекторе более 20 лет, и ее зарплата составляет около 800 долларов. Речь идет о квалифицированном профессионале, который практически всю жизнь проработал в одной сфере. Такая зарплата заставляет задуматься, может ли такая зарплата действительно существовать в Беларуси, стране с таким большим потенциалом.

Бывает, что люди получают 600 рублей (около 200 евро), это уже даже не смешно. Чтобы было проще понять, ужин в ресторане на двоих стоит минимум 50 рублей (около 16 евро), и это, конечно, если очень скромно поесть.

У программистов материальное положение намного лучше, их в Беларуси много. Сегодня я разговаривал с другом, работающим в ИТ-секторе. Он говорит, что для него ничего не меняется, потому что зарплату он получает в иностранной валюте, поэтому обесценивание рубля никак на нем не сказывается», - заключает Томас.