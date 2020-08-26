CША предупредили Россию о возможных санкциях из-за Навального

США глубоко обеспокоены предварительно распространёнными выводами медицинских экспертов Германии, из которых следует, что активист российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен.

Если имеющиеся сообщения будут подтверждены, Соединённые Штаты поддержат призыв Европейского союза к всеобъемлющему расследованию и будут готовы оказать содействие такому расследованию. Заявление Государственного секретаря США Майкла Помпео размещено на сайте Государственного департамента США.

"Семья Навального и народ России заслуживают проведения всеобъемлющего и прозрачного расследования и привлечения причастных лиц к ответственности. Наши мысли - с семьёй Алексея Навального и мы надеемся на его полное выздоровление", - говорится в заявлении Помпео, опубликованном 25 августа.

Министерство иностранных дел России опубликовало комментарий по поводу российско-американских консультаций, проведённых главой МИД Сергеем Лавровым с заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом, в ходе которых был затронут вопрос об Алексее Навальным.



В комментарии МИД РФ, в частности, обращается внимание на то, что американская сторона - в случае подтверждения версии об отравлении оппозиционера - примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. В связи с этим российская сторона подчеркнула недопустимость голословных обвинений. Российское руководство выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего.

В тексте официального комментария российского МИДа, опубликованном на сайте министерства, по состоянию на полночь московского времени, отсутствует имя Сергея Лаврова. Это могло бы вызвать сомнения относительно его действительного участия в консультациях со Стивеном Биганом. Но государственное агентство РИА Новости развеивает сомнения: "Сегодня в российской столице прошли переговоры главы МИД Сергея Лаврова с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом. На встрече американская сторона сообщила, что в случае подтверждения версии о покушении на блогера примет меры, "на фоне которых померкнет реакция на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году".