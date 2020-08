Литовские художники проведут благотворительный аукцион в поддержку белорусов

Литовские художники объединились для благородного дела, чтобы помочь пострадавшим от насилия белорусам.

Благотворительная инициатива «Freedom first. Go, Belarus» вместе с художниками представляет виртуальный аукцион произведений искусства, в ходе которого часть собранных средств будет передана организации BY Help, которая с 2017 года целенаправленно защищает раненых, арестованных, преследуемых белорусов и их семьи.

«202 000 евро было собрано во время благотворительного концерта в поддержку белорусов в выходные, и мы продолжаем искать способы помочь тем, кто действительно в этом нуждается. На создание виртуального аукциона вдохновил молодой художник Каспарас Ясас, который объявил в своих социальных сетях, что хочет продать свои работы и пожертвовать все свои деньги борющемуся за свободу народу Беларуси», - сказала руководитель инициативы Агне Заланскайте.

Более 40 художников, как известных, так и начинающих талантов, откликнулись на открытое приглашение принять участие в аукционе, которое было распространено вместе с Союзом художников Литвы. На этом аукционе жители найдут работы таких художников, как Арвидас Шалтянис, Кристина Норвилайте, Мигле Косинскайте, Эгле Куцкайте или Аудрюс Гражис.

«Окончательная цена работ будет разделена пополам и 50 процентов суммы пойдет на поддержку, а 50 процентов - художнику, потому что мы понимаем, что их тоже нужно поддержать. Ведь художники часто первыми протягивают руку помощи, даже когда им самим нечем поделиться. Некоторые из авторов, участвующих в аукционе, решили внести всю сумму на поддержку белорусов, если их работа будет продана», - говорит координатор виртуального аукциона Каролина Томкявичюте.

Виртуальный арт-аукцион проходит в Facebook-аккаунте Gobelarus. Участники торгов могут делать ставки в разделе комментариев до полуночи 30 августа. Если участник хочет остаться анонимным, он может сделать это, написав сообщение с желаемой суммой, и организаторы инициативы сделают ставку за него.