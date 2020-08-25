Валдасу Адамкусу вручена награда в честь Леха Качиньского

Экс-президенту Литвы Валдасу Адамкусу вручена награда «Прометей», учрежденная в честь погибшего польского президента Леха Качиньского, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

«Я рад, потому что всегда приятно встречаться с друзьями, единомышленниками, которые одинаково понимают время и мир. Я счастлив, потому что литовцы и поляки снова встречаются, как в старые добрые времена, объединенные общими делами, общим видением Европы и мира», - сказал В. Адамкус.

Адамкус назвал погибшего под Смоленском президента Польши своим другом и подчеркнул, что таких людей сейчас очень не хватает. Валдас Адамкус также сожалел, что начатые при нем совместные проекты в области инфраструктуры и энергетики не реализованы до сих пор.



Также экс-президент подчеркнул, что Беларусь нуждается в совместных усилиях всего ЕС. Действующий президент Гитанас Науседа сообщил, что вместе с главой Польши будет искать решения, не ожидая введения ЕС санкций белорусскому режиму.