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2020.08.25 18:38

Валдасу Адамкусу вручена награда в честь Леха Качиньского

LRT.lt2020.08.25 18:38
Valdas Adamkus ir Lechas Kaczynskis
Valdas Adamkus ir Lechas Kaczynskis / BNS nuotr.

Экс-президенту Литвы Валдасу Адамкусу вручена награда «Прометей», учрежденная в честь погибшего польского президента Леха Качиньского, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

«Я рад, потому что всегда приятно встречаться с друзьями, единомышленниками, которые одинаково понимают время и мир. Я счастлив, потому что литовцы и поляки снова встречаются, как в старые добрые времена, объединенные общими делами, общим видением Европы и мира», - сказал В. Адамкус.

Адамкус назвал погибшего под Смоленском президента Польши своим другом и подчеркнул, что таких людей сейчас очень не хватает. Валдас Адамкус также сожалел, что начатые при нем совместные проекты в области инфраструктуры и энергетики не реализованы до сих пор.

Также экс-президент подчеркнул, что Беларусь нуждается в совместных усилиях всего ЕС. Действующий президент Гитанас Науседа сообщил, что вместе с главой Польши будет искать решения, не ожидая введения ЕС санкций белорусскому режиму.

Valdas Adamkus ir Lechas Kaczynskis
Valdas Adamkus ir Lechas Kaczynskis
Valdas Adamkus ir Lechas Kaczynskis
1 / 1BNS nuotr.
Valdas Adamkus ir Lechas Kaczynskis
# Литва

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