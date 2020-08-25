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2020.08.25 08:26

Меркель призвала наказать виновных в отравлении Навального

Радио «Cвобода»2020.08.25 08:26
Vokietijos kanclerė Angela Merkel
Vokietijos kanclerė Angela Merkel / AP nuotr.

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас призвали власти России срочно расследовать все детали отравления оппозиционера Алексея Навального, определить виновных и привлечь их к ответственности.

Об этом говорится в совместном заявлении Меркель и Масса, опубликованном в понедельник после того, как берлинская больница "Шарите", где проходит лечение Навальный, заявила, что клинические исследования показали присутствие в его организме токсина из группы ингибиторов холинэстеразы. К этой группе, в частности, относится отравляющее вещество "Новичок", использованное при покушении на Юлию и Сергея Скрипаль в Солсбери в 2018 году.

"Принимая во внимание выдающуюся роль господина Навального в политической оппозиции в России, от властей сейчас срочно требуется расследовать это преступление до мельчайших деталей – и сделать это максимально прозрачно", – говорится в заявлении Меркель и Мааса.

Руководители ФРГ также выразили надежду на то, что Навальный сможет полностью поправиться. В заявлении клиники говорится, что его жизнь сейчас вне опасности, однако оппозиционер по-прежнему в искусственной коме и не исключены долгосрочные последствия для его здоровья.

Власти России пока не комментировали сообщение клиники "Шарите" и призыв Меркель и Мааса.

Навальный почувствовал себя плохо утром 20 августа в самолёте Томск – Москва. Двое суток он провёл в реанимации в Омске, где самолёт совершил экстренную посадку. Утром в субботу его перевезли в Берлин. Соратники Навального с самого начала утверждали, что оппозиционер был отравлен; лечившие его в Омске медики заявляли о нарушении обмена веществ, не называя его причин.

Радио "Свобода"

Vokietijos kanclerė Angela Merkel
Vokietijos kanclerė Angela Merkel
Vokietijos kanclerė Angela Merkel
1 / 1AP nuotr.
Vokietijos kanclerė Angela Merkel
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