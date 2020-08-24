C 1 сентября зарплаты педагогов увеличатся в среднем на 10 процентов

Министерство образования, науки и спорта сообщает что с 1 сентября зарплаты педагогов и научных работников должны в среднем увеличиться на 10 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего – на 40 процентов вырастут оклады педагогов дошкольного образования, сообщает Радио ЛРТ.

В сравнении с началом учебного 2019 года, зарплаты учителей больше на 120 евро до вычета налогов. По словам министра Альгирдаса Монкявичюса, это означает, что едомство выполняет прошлогодние обещания.

В ходе основного приема в профессиональные школы поступили 17 тысяч человек, больше всего – почти 4 тысячи – на инженерные специальности. Вторыми по популярности стали профессии, связанные с сектором услуг, третьими – архитектурные и строительные специальности.



Министерство отмечает, что спросом пользуется и предложение совмещать учебу в школах и гимназиях с получением специальности. Такие модули выбрали почти 400 учеников 9 – 12 классов.