Белорусская активистка не смогла попасть в Литву: как на самом деле работает гуманитарный коридор?

Белорусская активистка Ксения Хоменкова с семьей пыталась приехать в Литву через так называемый гуманитарный коридор, однако несмотря на то, что женщина сняла жилье в Вильнюсе, ей на границе предложили пройти 2-недельную изоляцию «на территории погранперехода». «Нам сказали, что условия тут не райские», - рассказывает в интервью LRT.lt Ксения. По словам женщины, в Беларуси ей угрожает опасность.

«Жизни вам в Беларуси не будет»

Предпринимательно Ксения Хоменкова во время протестов в Минске не могла оставаться безучастной и «в кровавые дни» помогала протестующим.

«Я одну ночь провела в ГАИ, потому что меня видели в разных районах, я была там, где был большой бунт на Каменной горке, потом в Уручье, забирала ребят, когда их атаковал ОМОН и развозила по домам и видимо по их данным я была замечена в разных очагах бунтов в Минске. И когда в ту ночь я высадила своего коллегу, с которым мы были вместе, меня остановили и пригласили проехать на освидетельствование, не нахожусь ли я в наркотическом или алкогольном опьянении. При этом я сама должна была вести машину, что было странно. У меня взяли анализы, и долго со мной говорили о том, что я являюсь матерью двоих детей, и зачем мне это все нужно, ведь выборы состоялись и президент выбран», - рассказывает в интервью LRT.lt К.Хоменкова.

Женщине выписали штраф за превышение скорости, а после этого начались звонки на работу – ей сообщили, что на них заведено производственное дело и ожидают проверки.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

«Кроме того, были звонки с анонимных номеров, когда было сказано, что за вашу активность жизни вам в Беларуси не будет. Мой партнер Валентин был на баррикадах и получил удары дубинкой и еле смог спастись от того, чтобы и его не забрали в автозак на Окрестино», - рассказывает белоруска.

Кроме того, К.Хоменкова с соратниками в различных интернет-ресурсах - Инстаграме, Фейсбуке - активно распространяла информацию о протестах и разослала множество писем международному сообществу, где призывала не быть равнодушными к ситуации в Беларуси.

«Мы описываем множество фактов и, возможно, эти письма также попали не в те руки. У нас тут необязательно быть в штабе у кандидатов, просто активных людей стараются выключить, потому что вокруг себя мы создаем информационное поле. По моему бизнесу у нас есть много партнеров в Израиле, Германии, которые ходили к посольствам Беларуси в своих странах и требовали реакции на события в Беларуси. Очень страшно бывает идти домой, потому что люди в черном просто курсируют по домам, дворам, а сейчас мы еще вывешиваем бело-красные флаги, и они просто приходят в квартиры и их срывают. Возможно, мы были просто слишком активны везде. А люди у нас просто пропадают, на сегодняшний день 81 человек пропал и родственники уже больше недели не могут их нигде отыскать. Есть просто страх и угроза жизни», - рассказывает белорусская активистка.



Как рассказала Ксения, в первые три дня протестов ситуация в Минске была «зверской», шли избиения, и аптечки, которые она развозила, были нужны, «как воздух».

«У людей были открытые ранения, и ушибы, и контузии, некоторые ребята вообще не помнили, откуда они, потому что их зверски избивали. А ОМОН тоже был разнообразный – где-то были курсанты, которые наводили страх шумом, а где-то были силовики, которые месили всех без разбора. В принципе женщин забирали реже, чем мужчин, но били и женщин в том числе. Также я ездила в СИЗО, откуда выпускали ребят, и сказать, что это психологически сломленные люди – это ничего не сказать. Мне кажется, что белорусская нация за эти дни, помимо жуткого подъема, когда мы были едины, как никогда, пережила большое потрясение. Даже моя мама, пенсионерка, видит сны, что ее бьет ОМОН», - рассказывает К.Хоменкова.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

«В Жодино было еще ничего, там били по дороге, а на месте просто содержали, единственный момент был тот, что не давали ни капли воды и еды в течение трех суток , а вот на Окрестинке действовал какой-то отряд, это просто геноцид какой-то, и творили они издевательства в том числе сексуальные в отношении и женщин, и мужчин. Я про это спокойно даже говорить не могу. Все об этом знают, и есть сейчас в обществе страх и ненависть, которые перемешиваются с любовью и благодарностью. В любом случае, мы никогда уже не будем прежними. Это реальный геноцид, я другого слова просто не нахожу», - делится воспоминаниями активистка.

Не смогла попасть в Литву







Protestai Baltarusijoje po prezidento rinkimų / AP nuotr.

Ксения владеет косметологической фирмой, в Литве у нее есть представительство некоторых эксклюзивных продуктов.

«Наши юристы посоветовали нам переждать некоторое время в Литве, где у нас есть знакомые, друзья. В прошлое воскресенье мы пробовали попасть в Литву - приехали на пограничный пункт Каменный лог – Медининкай и объяснили, что у нас есть гарантийные письма от бывших кандидатов в президенты Андрея Дмитриева и Татьяны Короткевич и что нам нужно временное убежище до урегулирования ситуации в Беларуси. Нам лучше не быть в стране, потому что нас просто могут увезти в неизвестном направлении, как это происходит ежедневно», - рассказывает К.Хоменкова.

По ее словам, начальник смены на литовской границе сказал, что либо у нее должно быть разрешение от министра внутренних дел Литвы, либо они на месте начинают процесс перевода активистки в Литву.

«Но мы обязаны будем проходить карантин на территории погранкомитета. У нас есть забронированное жилье в Вильнюсе и есть поддержка со стороны друзей, мы бы также хотели встретиться в с представителями литовских властей и журналистами и обрисовать картину происходящего в Беларуси. Но нам сказали, что если нет разрешения министра, то мы обязаны пройти карантин на территории погранперехода. И он сам сказал нам, что условия тут не райские. Но я думаю, что находясь в Вильнюсе, мы будет более полезны. Наша юрист связывалась и с МВД и с МИДом Литвы и выяснила, что механизма приезда белорусов по таким экстренным ситуациям пока нет», - разводит руками белоруска.

Женщина не хочет проводить две недели в изоляции на границе, так как у нее есть жилье в Вильнюсе, где она и могла бы изолироваться. Ксения отметила, что она не намерена обращаться за статусом беженца в Литве, она лишь хочет некоторое время побыть в этой стране, а потом вернуться на родину.

МВД: обращаться надо в посольство Литвы в Беларуси





Vidaus reikalų ministerija / Juliaus Kalinsko/Scanpix nuotr.



LRT.lt обратился в Министерство внутренних дел Дитвы с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пообещали разобраться в этом конкретном случае, а также дали общие комментарии по данной теме.

«Согласно обновленному постановлению Правительства ЛР «Об объявлении чрезвычайного положения», для иностранцев предусмотрена возможность въехать в Литовскую Республику по особым гуманитарным причинам (например, из-за политических обстоятельств или других угроз) с разрешения министра внутренних дел.

Такое разрешение министра внутренних дел будет выдаваться после получения мотивированного предложения Министерства иностранных дел о въезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам. Такие разрешения также могут быть выданы жертвам режима и репрессий или преследуемым гражданам Беларуси, активным членам оппозиции», - говорится в ответе МВД Литвы, направленном LRT.lt.

В ведомстве отмечают, что граждане Беларуси, желающие въехать в Литву через так называемый гуманитарный коридор, должны обратиться в Посольство Литвы в Беларуси для получения шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую особые гуманитарные причины. Шенгенская виза разрешает въезд на территорию Шенгенского соглашения и пребывание в течение периода, указанного в визе, но не более 90 дней в любой 180-дневный период с даты первого въезда на территорию государств-членов Шенгенского соглашения.

Помимо прочего, отмечает МВД, белорусские граждане, если они чувствуют себя преследуемыми или существует реальная угроза их безопасности и жизни, могут въехать в Литву после подачи заявления и ходатайства о предоставлении убежища.

«Убежище в Литовской Республике предоставляется в соответствии с законом «О правовом статусе иностранцев». Иностранцы могут подавать прошения о предоставлении убежища в пункт пограничного контроля, Государственную пограничную службу или Департамент миграции. После рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища предоставляется одна из форм убежища - статус беженца или дополнительная защита, а также выдается вид на жительство в Литве», - говорится в комментарии МВД Литвы.

Ведомство отмечает, что вышеупомянутое постановление правительства Литвы и другие правовые акты, связанные с объявленной чрезвычайной ситуацией, устанавливают, что иностранцы (за некоторыми исключениями), прибывающие в Литву, подлежат 14-дневной изоляции. Также определены условия, при которых иностранец должен иметь с собой тест на COVID-19 с отрицательным ответом.

«Изоляция является обязательной для человека, прибывшего из страны, пораженной коронавирусной инфекцией COVID-19. Республика Беларусь включена в список пораженных стран (заболеваемость более 16 случаев на 100 000 населения за 14-дневный период), поэтому прибывающий должен изолировать себя на срок 14 дней.

Лица, законно прибывшие в Литовскую Республику, имеющие место жительства или другое подходящее для изоляции место, делают это самостоятельно, не указано и не определено, но в течение 12 часов им необходимо зарегистрироваться на веб-сайте / в системе Национального центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения. Изоляция проводится самостоятельно, а несоблюдение правил изоляции влечет административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность», - говорится в комментарии МВД.

Cогласно последним данным, в связи с улучшением коронавирусной ситуации в Беларуси, отныне по возвращении из этой страны самоизоляция не нужна.