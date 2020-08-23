Белорусские опозиционеры в эфире ЛРТ: нам нужна поддержка, солидарность

Павел Латушка, член Координационного совета, созданного белорусской оппозицией, бывший дипломат и министр культуры, в прямом эфире программы ЛРТ «Путь свободы. Вильнюс - Беларусь» сказал, что Координационный совет не планировал конституционный захват власти. Нет такой цели - нарушать законы или конституцию. Тем не менее, на некоторых членов координационного совета оказывается давление, чтобы их запугать.

«Мне предложили как можно скорее покинуть страну, в противном случае против меня применили бы насилие и я оказался бы в изолятор. Мне рассказывали, что когда против таких людей, как я, применяется насилие, люди попадают в больницы. Есть серьезное психологическое давление», - заверил член Координационного совета.

По словам П. Латушки, Координационный совет на самом деле является общественной платформой, которая сконцентрировала требования демонстрантов и хочет передать их нынешнему правительству и руководству для начала их реализации. Для этого необходим диалог с представителями А.Лукашенко, но власти отказываются от диалога.

Член Координационного совета Алесь Беляцкий в интервью телеканалу ЛРТ отметил, что они требуют новых свободных и справедливых президентских выборов в стране. Он также призывает к расследованию преступлений, совершенных в ходе акций протеста после президентских выборов, когда мирных жителей задерживали и избивали.

Власти, по словам члена координационного совета, нервно отреагировали на предложение начать переговоры. Об этом свидетельствует возбужденное против самого совета уголовное дело, которое является продолжением репрессий в стране.

«В настоящее время в белорусских тюрьмах содержится около 200 политзаключенных. Никто точно не знает, сколько их там. Их задерживали и обвиняли в различных преступлениях во всех районах Беларуси, где проходили массовые мероприятия. Это нежелание правительства разговаривать со своим народом. Но теперь появилась организация для переговоров, которая представляет миллионы людей в Беларуси. Если правительство и дальше откажется разговаривать с народом, ситуация останется нестабильной», - сказал Беляцкий.

Ирина Халип, журналист «Новой газеты», которая регулярно пишет о режиме Лукашенко, сказала телеканалу ЛРТ, что президент не изменился с тех пор, как он пришел к власти. По ее словам, Лукашенко продолжает бороться с оппозицией.

Халип подчеркивает, что народ Беларуси должен принимать решения, которые привели бы к установлению демократии в стране, но, по мнению журналиста, крайне важна и международная реакция.

«Нам нужна поддержка, солидарность. Главное - не помогать диктатору и не мешать белорусскому народу решить эту проблему самостоятельно, потому что все предыдущие кампании, когда казалось, что правительство Лукашенко висит на волоске, [...] показывали, что Запад отступает», - сказала Халип.