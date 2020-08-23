Тихановская благодарит жителей Литвы: Вы, как никто другой, понимаете белорусов

Представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская благодарит Литву за акцию поддержки Беларуси «Путь свободы».

«Дорогие литовцы, спасибо вам большое за вашу поддержку. Вы, как никто другой, можете понять белорусов, потому что недавно сами все это испытали», - заявила С. Тихановская в воскресенье в специальной программе Телевидения LRT.

«Я очень надеюсь, что в скором времени мы снова встанем в цепь, но не в цепь солидарности, а в цепь дружбы со свободной Беларусью», - сказала представитель белорусской оппозиции.

Свое обращение к литовским жителям она закончила по-литовски: «Dėkoju Jums» («Благодарю Вас)».

LRT.lt напоминает, что после объявления о победе на президентских выборах нынешнего главы страны Александра Лукашенко, в Беларуси поднялась волна протестов, которая продолжается по сей день. Протесты подавлялись насилием, тысячи людей были задержаны, сообщалось о пытках в местах лишения свободы.

Как объявил режим А. Лукашенко, С. Тихановская проиграла президентские выборы, однако она с этим не согласилась и призвала к проведению новых выборов. После президентских выборов лидер белорусской оппозиции приехала в Литву.

В знак солидарности с белорусами, борющимися за демократические перемены в своей стране, в воскресенье в Литве был организован «Путь свободы» – живая цепь связала Вильнюс с Медининкай, находящимися на литовско-белорусской границе. Таким образом Литва не только отметила 31-ю годовщину Балтийского пути, но и выразила поддержку белорусам.