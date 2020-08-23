У границы с Беларусью жители Литвы поддерживают соседей: «Нужно быть камнем, чтобы сюда не приехать»

В воскресенье вечером «Путь свободы» соединил Вильнюс и Медининкай, что на границе с Беларусью. На протяжении нескольких десятков километров живой цепью встали жители Литвы, поддерживающие борьбу Беларуси за свободу. Уже с полудня люди из разных уголков Литвы стали съезжаться в Медининкай, откуда до Беларуси рукой подать. Дождь их не испугал.

В Медининкай, у самой границы с Беларусью, люди стали собираться уже около 16 часов. В это время здесь бушевал ливень, но спустя какое-то время он прекратился.

Хотя до 19 часов еще оставалось немало времени, здесь уже находилось несколько тысяч человек. Люди вспоминают Балтийский путь, когда вот так же они, жители трех стран Балтии – Литвы, Латвии и Эстонии, – стояли, взявшись за руки, 31 год назад.

„Laisvės kelias“ Medininkuose / E. Blaževič/LRT nuotr.

LRT предложило соотечественникам принести гладиолусы – цветы, ставшие символом Балтийского пути. Многие приехавшие в Мядининкай держат в руках эти цветы.

LRT.lt напоминает, что после объявления о победе на президентских выборах Александра Лукашенко, в Беларуси поднялась волна протестов, которая не утихает по сей день. Протесты подавляются насилием, тысячи людей были задержаны, сообщалось о пытках в местах содержания под стражей.

Renginio „Laisvės kelias“ dalyviai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Среди участников «Пути свободы» – сотрудница немецкого посольства Лаурита Маркявичюте. Она говорит: «Мы, молодежь, понимаем проблемы, которые характерны не только для Беларуси. Для меня этот путь – не просто символ единения стран Балтии с Беларусью. Для меня это символ свободы в мировом масштабе. Свободы, единения, бесстрашия».

По словам Дианы Пяткувене из Каунасского района, сколько времени продлится борьба белорусов, зависит только от их желания.

«Мы очень этого хотели – и нам удалось. Верю, что и у них это получится», - сказала Д. Пяткувене.

„Laisvės kelias“ Medininkuose. Speciali LRT RADIJO transliacija / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Таракан – это не человек». С таким плакатом стоит на границе с Беларусью украинец Егор Журавлев, обучающийся в университете им. Витаутаса Великого.

«Таракан – это Лукашенко. Желаю удачи своим друзьям в Беларуси. Я переживаю о Беларуси и ее народе. Вся эта мощь, армия – это плохо», - сказал Егор.

„Laisvės kelias“ Medininkuose / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Тридцать лет назад нам была важна поддержка? Сейчас аналогичная ситуация в Беларуси. Нам легче, потому что поднялся весь народ. А в Беларуси еще есть люди, которые поддерживают Лукашенко. Но думаю, что этот гнойник лопнет.

Исландия была первой, кто вызвался нам помочь. А мы – самые близкие к Беларуси. Поэтому мы участвуем в этой акции, чтобы помочь Беларуси, поднявшейся на борьбу с диктатором. Если бы мы этого не сделали, было бы не по-соседски, некрасиво», - сказал Юозас Мажейка из Кретинги.

„Laisvės kelias“ Medininkuose / E. Blaževič/LRT nuotr.

Стасиса Бурбу, основателя кретингского Музея борьбы за свободу, привело сюда чувство солидарности.

«В этом глобальном мире национальность людей больше не имеет значения. Для всех актуальны общечеловеческие ценности. Если где-то существуют еще проявления коммунизма, фашизма, или происходит то, что мы сейчас видим в Беларуси, – только зомби могут на это не реагировать. Я ночью не сплю, постоянно интересуюсь ситуацией у соседей. Каким нужно быть равнодушным, каким камнем надо быть, чтобы не приехать из Кретинги поддержать белорусов», - сказал С. Бурба.

Akcijos „Laisvės kelias“ akimirka / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Аримантас Зданявичюс из Алитуса стоял и на Балтийском пути. Именно по этой причине он даже не раздумывал, отправляться ли в воскресенье в Мединкай.

«Когда-то нам было тяжело, и теперь мы долны поддержать других. Больно и грустно смотреть, что там происходит. Такие, как Лукашенко, не могут руководить. Желаю им выдержки, всем сердцем поддерживаю.

Когда вспоминаю Балтийский путь, у меня мурашки по телу бегут. Поэтому я сегодня здесь», - сказал Аримантас Зданявичюс LRT.lt.

„Laisvės kelias“ Medininkuose / E. Blaževič/LRT nuotr.

300-400 разноцветных гладиолусов собрал сегодня утром в своем цветочном хозяйстве Гедиминас Сюдикас. Подарив их «Пути свободы», фермер и сам взялся за руки с единомышленниками – сторонниками белорусской борьбы за свободу.

«Нам нужно поддерживать наших соседей. Это придаст им смелости. А нам, литовцам, важно чувство единения с соседями», - сказал Г. Сюдикас LRT.lt.

Три десятилетия назад он не стоял на Балтийском пути, потому что был еще ребенком, но хорошо помнит подъем, который вызвал на его родине дух свободы.