Новости

2020.08.23 18:11

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: концерт «Путь свободы. Вильнюс - Беларусь» в Медининкай

LRT.lt2020.08.23 18:11
„Laisvės kelias“ Medininkuose. Speciali LRT RADIJO transliacija
„Laisvės kelias“ Medininkuose. Speciali LRT RADIJO transliacija / E. Blaževič/LRT nuotr.

23 августа в Литве проходит «Путь свободы», который протянется от Кафедральной площади Вильнюса до границы с Беларусью. Акция приурочена к 31-ой годовщине «Балтийского пути».

LRT.lt напоминает, что в Беларуси, после объявления о победе на президентских выборах нынешнего главы страны Александра Лукашенко, поднялась волна протестов, которая продолжается по сей день. Протесты подавляются насилием, тысячи людей задержаны, сообщается о пытках в местах содержания под стражей.

В воскресенье в 19.15 час. концерт из Медининкай транслируется в прямом теле- и радиоэфире ЛРТ и на сайте LRT.lt. Ведущие концерта - Эгле Даугелайте и Доминикас Кубилюс.

LRT.LT Live 2

Организаторы «Пути свободы» расчитывают, что 23 августа с 19:00 по улицам Вильнюса и на Минском шоссе в живую цепь встанут более 50 тыс. человек. К инициативе присоединяются другие города Литвы, а также зарубежные страны, в том числе Латвия, Эстония, Украина и Грузия.

„Laisvės kelias“ Medininkuose. Speciali LRT RADIJO transliacija
„Laisvės kelias“ Medininkuose. Speciali LRT RADIJO transliacija
„Laisvės kelias“ Medininkuose. Speciali LRT RADIJO transliacija
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose. Speciali LRT RADIJO transliacija
„Laisvės kelias“ Medininkuose. Speciali LRT RADIJO transliacija
1 / 21E. Blaževič/LRT nuotr.
„Laisvės kelias“ Medininkuose. Speciali LRT RADIJO transliacija
„Laisvės kelias“ Medininkuose. Speciali LRT RADIJO transliacija
2 / 21E. Blaževič/LRT nuotr.
„Laisvės kelias“ Medininkuose. Speciali LRT RADIJO transliacija
„Laisvės kelias“ Medininkuose. Speciali LRT RADIJO transliacija
3 / 21E. Blaževič/LRT nuotr.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
4 / 21E. Blaževič/LRT nuotr.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
5 / 21E. Blaževič/LRT nuotr.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
6 / 21E. Blaževič/LRT nuotr.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
7 / 21E. Blaževič/LRT nuotr.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
8 / 21E. Blaževič/LRT nuotr.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
9 / 21E. Blaževič/LRT nuotr.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
10 / 21E. Blaževič/LRT nuotr.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
11 / 21E. Blaževič/LRT nuotr.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
12 / 21E. Blaževič/LRT nuotr.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
13 / 21E. Blaževič/LRT nuotr.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
14 / 21E. Blaževič/LRT nuotr.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
15 / 21E. Blaževič/LRT nuotr.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
16 / 21E. Blaževič/LRT nuotr.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
17 / 21E. Blaževič/LRT nuotr.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
18 / 21E. Blaževič/LRT nuotr.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
19 / 21E. Blaževič/LRT nuotr.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
20 / 21E. Blaževič/LRT nuotr.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
21 / 21E. Blaževič/LRT nuotr.
„Laisvės kelias“ Medininkuose. Speciali LRT RADIJO transliacija
„Laisvės kelias“ Medininkuose. Speciali LRT RADIJO transliacija
„Laisvės kelias“ Medininkuose. Speciali LRT RADIJO transliacija
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
„Laisvės kelias“ Medininkuose.
# Литва

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