ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: концерт «Путь свободы. Вильнюс - Беларусь» в Медининкай

23 августа в Литве проходит «Путь свободы», который протянется от Кафедральной площади Вильнюса до границы с Беларусью. Акция приурочена к 31-ой годовщине «Балтийского пути».

LRT.lt напоминает, что в Беларуси, после объявления о победе на президентских выборах нынешнего главы страны Александра Лукашенко, поднялась волна протестов, которая продолжается по сей день. Протесты подавляются насилием, тысячи людей задержаны, сообщается о пытках в местах содержания под стражей.

В воскресенье в 19.15 час. концерт из Медининкай транслируется в прямом теле- и радиоэфире ЛРТ и на сайте LRT.lt. Ведущие концерта - Эгле Даугелайте и Доминикас Кубилюс.

Организаторы «Пути свободы» расчитывают, что 23 августа с 19:00 по улицам Вильнюса и на Минском шоссе в живую цепь встанут более 50 тыс. человек. К инициативе присоединяются другие города Литвы, а также зарубежные страны, в том числе Латвия, Эстония, Украина и Грузия.