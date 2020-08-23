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2020.08.23 17:48

Силовики пристально следили за Навальным во время его поездки по Сибири

DW2020.08.23 17:48
Aleksejus Navalnas atskraidintas į Vokietiją
Aleksejus Navalnas atskraidintas į Vokietiją / AP nuotr.

Люди в штатском пытались отслеживать все перемещения оппозиционера и его встречи со сторонниками, сообщил "Московский комсомолец". Сейчас Навальный лечится в Берлине в связи с возможным отравлением.

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный перед возможным отравлением подвергался пристальной слежке силовиков, сообщила в субботу, 22 августа, газета "Московский комсомолец" со ссылкой на неназванные "информированные источники". Издание отмечает, что некие люди в штатском пытались отслеживать все перемещения Навального в ходе его поездки по Сибири. Под их контролем прошли и встреча политика со сторонниками, и съемка фильма-расследования в Томске.

Как указывается в публикации, Навальный был крайне осторожен и прибегал к тщательной конспирации: так, в одном из отелей были заказаны семь номеров, и политик ночевал не в том, который был оформлен на его имя. В статье опровергается распространенная в некоторых СМИ версия, что в ночь перед вылетом из Томска в Москву Навальный якобы пил самогон.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в своем микроблоге Twitter написала, что масштабы слежки ее не удивляют - удивляет то, что силовики решили рассказать о ней.

В настоящее время Алексей Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charite в связи с подозрением на отравление. Его доставили в Берлин 22 августа на спецсамолете из Омска, где он был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву.

DW

Aleksejus Navalnas atskraidintas į Vokietiją
Aleksejus Navalnas atskraidintas į Vokietiją
Aleksejus Navalnas atskraidintas į Vokietiją
1 / 1AP nuotr.
Aleksejus Navalnas atskraidintas į Vokietiją
# Россия# Навальный

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