Силовики пристально следили за Навальным во время его поездки по Сибири

Люди в штатском пытались отслеживать все перемещения оппозиционера и его встречи со сторонниками, сообщил "Московский комсомолец". Сейчас Навальный лечится в Берлине в связи с возможным отравлением.

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный перед возможным отравлением подвергался пристальной слежке силовиков, сообщила в субботу, 22 августа, газета "Московский комсомолец" со ссылкой на неназванные "информированные источники". Издание отмечает, что некие люди в штатском пытались отслеживать все перемещения Навального в ходе его поездки по Сибири. Под их контролем прошли и встреча политика со сторонниками, и съемка фильма-расследования в Томске.

Как указывается в публикации, Навальный был крайне осторожен и прибегал к тщательной конспирации: так, в одном из отелей были заказаны семь номеров, и политик ночевал не в том, который был оформлен на его имя. В статье опровергается распространенная в некоторых СМИ версия, что в ночь перед вылетом из Томска в Москву Навальный якобы пил самогон.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в своем микроблоге Twitter написала, что масштабы слежки ее не удивляют - удивляет то, что силовики решили рассказать о ней.

Пропустила вчера этот восхитительный материал. Меня масштаб слежки совершенно не удивляет, мы прекрасно осознавали его и раньше. Но поразительно, что они не постеснялись всем об этом рассказать https://t.co/z60hFN3WoT — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 23, 2020

В настоящее время Алексей Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charite в связи с подозрением на отравление. Его доставили в Берлин 22 августа на спецсамолете из Омска, где он был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву.

DW