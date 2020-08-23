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2020.08.23 17:03

Экс-премьер Украины Тимошенко заболела COVID-19

DW2020.08.23 17:03
Julija Tymošenko
Julija Tymošenko / AP nuotr.

По словам пресс-секретаря, у Тимошенко подтвержден коронавирус. Она находится в тяжелом состоянии.

У бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко подтверждено инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2. В настоящее время лидер оппозиционной партии "Батькивщина" находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока на своей странице в Facebook в воскресенье, 23 августа.

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", - написала Сорока.

Ранее сообщалось, что от SARS-CoV-2 заболели и члены семьи Тимошенко - дочь Евгения и ее муж Артур Чечеткин.

DW

Julija Tymošenko
Julija Tymošenko
Julija Tymošenko
1 / 1AP nuotr.
Julija Tymošenko
# В мире# коронавирус

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